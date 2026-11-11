Izzon Galea gana bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar

El boxeador colombiano Izzon Jeffrey Galea Arévalo subió al podio con una medalla de bronce en la categoría de 50 kg, demostrando el talento y el respaldo que necesita el deporte nacional.

El boxeador colombiano Izzon Jeffrey Galea Arévalo, conocido como "El Rayo", obtuvo una medalla de bronce en la categoría de 50 kilos en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebraron en Dakar, Senegal, el miércoles 28 de agosto. Galea, de 17 años y originario de Arauca, logró la presea tras superar al rumano Ionut Madalin Calugar en cuartos de final y vencer a los indios Ambekar Meetei Lairenlakpam en los semifinales.

La ruta al podio en Dakar

El COC informó que en el segundo asalto Galea mostró incomodidad en el cuadrilátero, y aunque conectó varios golpes, el combate se inclinó a favor del rival, con una decisión judicial de 4-1. En el tercer asalto, la precisión de Lairenlakpam influyó en la decisión unánime de los jueces, llevándolo a la final. Galea termina la ronda con un soporte sólido del entrenamiento de su padre, Nerio "La Leyenda" Galea, exboxeador y entrenador nacional.

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El boxeador sostenía un historial de éxitos internacionales antes de Dakar: bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2023, oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares 2025 y medallas en el Campeonato Internacional Europeo y la Copa América de Boxeo.

Reacción y apoyo del país

El COC destacó que la medalla de Galea no es una coincidencia, sino el resultado de una trayectoria consolidada y el respaldo institucional. La Federación colombiana enfatiza la necesidad de impulsar el deporte juvenil para que atletas como Galea continúen avanzando hacia el oro olímpico.

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A nivel de otros deportes, Colombia contó con siete podios en Dakar, incluyendo oro en tennis de mesa por Emanuel Otálvaro, oro en lanzamiento de jabalina por Ilsa Mayerlín Córdoba y bronces en salto individual ecuestre y lucha de playa.

Perspectivas futuras

El boxeador debe dirigirse a la final de 50 kg el jueves 29, donde enfrentará al indio Lairenlakpam y al irlandés Kristian Jubani. El resultado decidirá si escala a la medalla de oro. En el ámbito olímpico, la presencia de jóvenes como Galea incrementa la expectativa de Colombia para futuras competencias internacionales.

Con la medalla de bronce, Colombia suma ocho oros, nueve platas y diez bronces en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud, consolidando su posición como potencia emergente en deporte juvenil.