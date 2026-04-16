J.J. Perry: El arquitecto de la acción en Hollywood debuta como director y celebra el cine en Cartagena

El reconocido coordinador de acción y ahora director J.J. Perry, responsable de secuencias icónicas en franquicias como John Wick y Rápidos y Furiosos, comparte su experiencia en el FICCI, revelando su evolución de doble a cineasta y su visión sobre los efectos prácticos y el futuro de la acción con la IA.

En el vasto y a menudo enigmático universo de Hollywood, existen figuras cuyas contribuciones son fundamentales para el espectáculo que llega a nuestras pantallas, aunque sus nombres no resuenen con la misma familiaridad que las estrellas. J.J. Perry es uno de esos pilares silenciosos, un maestro de la acción cuya mano experta ha dado forma a innumerables secuencias que han definido el cine contemporáneo.

Este profesional norteamericano, que ha transitado de ser un hábil coordinador de acción a asumir la dirección, ostenta una trayectoria de más de 25 años en la industria, siendo ampliamente reconocido por su papel crucial en la evolución del cine de acción en la meca del cine. Su destreza como coordinador de dobles y coreógrafo de combate se ha desplegado en algunas de las franquicias más influyentes del género, dejando su huella en títulos como John Wick, Rápidos y Furiosos y Los indestructibles.

La versatilidad de Perry dio un nuevo giro en 2022 con su debut como director en Day Shift, una producción de Netflix protagonizada por Jamie Foxx. En esta obra, consolidó su estilo distintivo: una acción física visceral, un ritmo narrativo trepidante y una integración orgánica y fluida entre las secuencias de combate y el desarrollo de la trama. Su más reciente incursión en la dirección es The Killer’s Game, un filme encabezado por Dave Bautista, donde continúa explorando la potencia de las secuencias de acción prácticas, abordándolas con un enfoque estilizado y contemporáneo que resuena con las audiencias modernas.

Con este impresionante bagaje profesional a cuestas, J.J. Perry arribó al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), un espacio que, a pesar de su vasta experiencia, se presenta como un territorio casi inexplorado. Perry confesó a EL HERALDO que el tipo de cine que él suele crear rara vez encuentra cabida en los circuitos de festivales, admitiendo que en sus 36 años de carrera, esta es apenas su segunda incursión en uno. Sin embargo, Cartagena evoca en él gratos recuerdos, especialmente por la filmación de Gemini Man (2019), una película protagonizada por Will Smith. Durante el rodaje de una espectacular escena de motocicletas en el corazón del Centro Histórico de la ciudad, Perry experimentó de primera mano la magia de la locación. Por ello, la oportunidad de regresar, conocer a más productores, a otros profesionales de la industria y a cineastas locales, fue una invitación que acogió con entusiasmo. 'Claro que sí, vamos a hacerlo', afirmó con convicción.

Durante los últimos 16 años, J.J. Perry ha liderado la llamada segunda unidad, una figura cuyo rol, aunque menos común en Colombia, es de vital importancia en la producción cinematográfica de Estados Unidos y Europa. Esta unidad se encarga de las escenas de acción más complejas, como persecuciones de autos o secuencias de combate, mientras el director principal se enfoca en el desarrollo de los diálogos y la actuación. Como cineasta, Perry lleva aproximadamente 16 o 17 años dirigiendo estas secuencias de acción. El mayor desafío en su camino hacia la dirección, según sus propias palabras, fue obtener la oportunidad, que alguien confiara en él y dijera: 'Sí, te dejamos hacerlo'.

Perry se considera un hombre afortunado, pues su ambición inicial en 1990, tras dejar el Ejército, era simplemente ser un doble de acción, disfrutar de la emoción de chocar autos y ganarse la vida divirtiéndose. Hoy, 36 años después, ha dirigido tres películas, un logro que supera con creces sus expectativas iniciales, y por ello expresa una profunda gratitud. 'Me divertí mucho trabajando en Rápidos y Furiosos, en la octava y novena entrega. Esas películas son enormes y tienen tres unidades: primera, segunda e incluso una segunda de segunda. La primera unidad trabaja con los actores principales, mientras otras unidades filman persecuciones en distintos países simultáneamente. Las persecuciones se filman primero y luego se integran en la edición final, donde se insertan digitalmente a los actores en los autos. Participar en esas producciones me enseñó la importancia de la eficiencia', detalla a esta casa editorial.

Al dirigir la segunda unidad, el objetivo no es ejecutar la propia visión, sino colaborar para materializar la visión de otro director. 'Ahora que dirijo mis propias películas, es más fácil porque ya tengo clara mi visión, solo debo comunicarla. Pero construir la visión de otro es considerablemente más complejo que ejecutar la tuya', explica. A pesar de haber colaborado con directores de la talla de Ang Lee, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y James Cameron, Perry confiesa que 'no aprendí mucho de ellos… porque hacen todo bien'. En cambio, sus mayores lecciones provienen de 'los errores de los directores nuevos. Un hombre inteligente aprende de sus propios errores. Un hombre sabio aprende de los errores de otros. Eso me formó enormemente'.

Su inicio en la década de los 90 le permitió presenciar de cerca los avances tecnológicos, y recuerda con especial énfasis Jurassic Park en 1997, cuando la animación del dinosaurio marcó un 'punto de inflexión enorme' para él. A pesar de reconocer la importancia de la tecnología, Perry es un ferviente defensor de los efectos prácticos. 'Aprendí el oficio en una época donde todo se hacía de forma práctica, frente a cámara. Creo que los cineastas de los 70, 80 y 90 tienen una ventaja porque provienen de ese mundo. En mis películas, uso los efectos visuales solo como un complemento, no son la estrella, ni siquiera un coprotagonista; son como una aparición especial. Solo los utilizo para mejorar lo que ya está presente'.

Perry reconoce que 'hoy el público es muy inteligente. Pero algo más grande se avecina para el cine de acción: la inteligencia artificial. Eso va a cambiarlo todo. Hace poco estuve en India y vi pruebas con IA que daban miedo.





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