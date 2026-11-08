Jóvenes a la E 2026: Atenea abre convocatoria para 1.490 beneficios en Bogotá

Atenea convoca a 1.490 jóvenes bogotanos para el programa Jóvenes a la E. Inscripción abierta del 7 al 13 de noviembre. Detalles y requisitos.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), dependiente de la Alcaldía de Bogotá, ha oficializado la apertura de la convocatoria para el programa Jóvenes a la E. Esta iniciativa busca apoyar financieramente y acompañar a 1.490 jóvenes seleccionados para garantizar su permanencia y éxito académico durante el primer semestre del año 2027.

Fecha clave de inscripciones y beneficios económicos

El proceso de inscripción para los estudiantes interesados está activo desde el 7 de noviembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 13 de noviembre de 2026. Los resultados finales de la selección serán publicados el 29 de diciembre de 2026, fecha en la que se conocerá quiénes han sido aprobados para recibir el apoyo distrital.

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Mecanismo de apoyo y requisitos de elegibilidad

El programa ofrece un aporte de sostenimiento económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) por cada período académico cursado. Para los programas técnicos laborales del SENA, el cálculo se realiza por trimestres, mientras que para otras instituciones se ajusta a los períodos establecidos por la universidad. Los aspirantes deben ser estudiantes de grado undécimo del calendario A o bachilleres egresados de establecimientos en Bogotá, con una edad máxima de 28 años al cierre de la inscripción, o entre 14 y 28 años para el SENA.

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Instituciones participantes y enfoque integral

Las entidades educativas que forman parte de esta red de apoyo incluyen a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el SENA Regional Bogotá. Víctor Saavedra Mercado, director de Atenea, destacó que el objetivo trasciende el ingreso académico al enfocarse en el proyecto de vida del estudiante, integrando tutorías, apoyos de transporte y alimentación, y acompañamiento psicosocial.

Tramitación administrativa y próximos pasos

La formalización del beneficio se llevará a cabo hasta el 15 de enero de 2027, asegurando que los recursos estén disponibles antes del inicio de clases previsto para enero de ese mismo año. Los estudiantes deben registrarse en la plataforma SICORE, seleccionar su institución y programa académico, y verificar la confirmación por correo electrónico para completar el proceso correctamente y cumplir con todas las condiciones requeridas.