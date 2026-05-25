Jóvenes asesinadas en Girón: investigación y recompensa por información

Dos jóvenes fueron asesinadas en Girón, víctimas de un doble crimen cometido por miembros de una de las bandas criminales más peligrosas del área metropolitana. Uno de los sospechosos es un hombre que pertenece a una estructura criminal y que ha sido investigado por venta de estupefacientes y realización de domicilios. La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía de Girón han anunciado una recompensa para quien brinde información sobre este doble crimen que ha generado gran conmoción en la comunidad.

Las jóvenes asesinadas en Girón eran víctimas de un doble crimen cometido por miembros de una de las bandas criminales más peligrosas del área metropolitana.

Uno de los sospechosos es un hombre que pertenece a una estructura criminal y que ha sido investigado por venta de estupefacientes y realización de domicilios. La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía de Girón han anunciado una recompensa para quien brinde información sobre este doble crimen que ha generado gran conmoción en la comunidad. La investigación sigue abierta y se espera que la recompensa ayude a esclarecer el crimen





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinatos Jovenes Bandas Criminales Girón Policía Metropolitana De Bucaramanga Alcaldía De Girón Recompensa Información Doble Crimen Estructura Criminal Venta De Estupefacientes Realización De Domicilios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Puente de Venecia para la avenida 68 en obras y en camino a entrar en servicioLa obra está dividida en tres ramales (dos curvos y uno recto) de 330 metros cada uno. Será en sentido norte-occidente, con carril para Transmilenio y uno para tráfico mixto. El derecho irá en dirección occidente-norte con carril para tráfico mixto y otro para Transmilenio. El último, la parte recta, se dispondrá para tráfico mixto en sentido oeste-oriental y los buses del servicio público pasarán por debajo.

Read more »

La Caribeña Noche vuelve a consolidarse como uno de los referentes nocturnosLos resultados del sorteo de La Caribeña Noche fueron anunciados en la noche del sábado 23 de mayo de 2026

Read more »

Uno de los eclipses solares más largos del siglo podrá verse en estos países: ¿Cuándo es?La humanidad se prepara para un nuevo eclipse: un evento único en la vida.

Read more »

Empobrecimiento garantizadoSon dos los suscriptores a garantizar un fin de semana para dos personas sin recursos

Read more »