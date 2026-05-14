Jóvenes dedican hasta 83 días al año al celular, con Instagram, WhatsApp y TikTok como principales plataformas

Un análisis de la Universidad Manuela Beltrán encontró que los jóvenes dedican hasta 83 días al año al celular, con Instagram, WhatsApp y TikTok como plataformas principales. Para expertos, el uso excesivo puede generar ansiedad, alteraciones del sueño, dificultades de concentración y dependencia.

Los jóvenes le estarían dedicando al teléfono hasta 83 días al año, con Instagram , WhatsApp y TikTok como principales plataformas, según un análisis de la Universidad Manuela Beltrán.

Para expertos, cuando el uso ocupa varias horas diarias, pueden surgir ansiedad, dificultades de concentración, alteraciones del sueño o dependencia. Además, la exposición constante a videos cortos y notificaciones aumenta la sobreestimulación y dificulta cada vez más desconectarse del teléfono. En los últimos años, el celular se ha vuelto una tecnología central en la vida diaria, ampliando sus funciones más allá de la comunicación hacia ámbitos como el trabajo, el estudio y el entretenimiento.

Según la GSMA, organización que agrupa a la industria móvil a nivel mundial, en 2026 hay alrededor de 5.830 millones de usuarios móviles, lo que equivale a cerca del 70% de la población mundial. En este contexto de creciente dependencia tecnológica, se realizó un análisis descriptivo con un grupo de observación de jóvenes que compartieron voluntariamente las estadísticas de ‘Tiempo en pantalla’ de sus teléfonos para conocer cuánto tiempo dedican al celular y cuáles son las aplicaciones que más utilizan





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