Jóvenes usan bengalas en Segovia y saturan hospitales de Medellín

El uso de pirotecnia en Segovia, Antioquia, preocupa a las autoridades. Mientras la Alcaldía investiga, los hospitales de Medellín reportan una ocupación de urgencias del 160 por ciento.

En una calle del municipio de Segovia, ubicado en el Nordeste de Antioquia, un grupo de jóvenes fue capturado en video lanzándose artefactos pirotécnicos entre risas y gritos. La acción tuvo lugar a escasos metros de la estación de Policía local, lo que generó una denuncia inmediata por parte de un vecino que grabó la escena. El material audiovisual circula actualmente en redes sociales, generando fuertes críticas hacia la pasividad observada durante el incidente.

El secretario de Gobierno de Segovia, Diego Montoya Marín, rechazó contundentemente los hechos y confirmó que la Policía Nacional está verificando el video para identificar a los participantes. Según anunció el mandatario municipal, si los involucrados son menores de edad, actuará la Policía de Infancia y Adolescencia y los padres deberán responder legalmente. Por el contrario, si son mayores de edad, la Policía realizará búsquedas y aplicará las sanciones correspondientes.

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Respuesta legal y prevención familiar

Diego Montoya Marín pidió explícitamente a los padres que mantengan una mayor atención sobre las actividades de sus hijos en la vía pública. Este incidente marca el primer caso registrado durante el año en Segovia, aunque no representa una novedad histórica para la región. En años anteriores, situaciones similares con el uso de pirotecnia han terminado con personas siendo hospitalizadas por lesiones graves.

Las autoridades no descartan que estos comportamientos se conviertan en retos virales, tal como ocurrió en diciembre de 2025. En aquella ocasión, jóvenes de Remedios y del corregimiento La Cruzada, en los límites con Segovia, se citaban para enfrentarse con bengalas. En uno de los videos documentales, diez jóvenes divididos en dos equipos con camisetas negras y blancas encendieron artefactos en recipientes con fuego y se retiraron varios metros antes de apuntarse mutuamente.

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Saturación de servicios de urgencias en Medellín

Mientras las autoridades municipales buscan responsables, la situación sanitaria en la capital antioquia muestra signos de extrema tensión. La red de urgencias de Medellín, que recibe la mayoría de los remitidos por quemaduras graves o de alta complejidad, cerró octubre con una ocupación promedio de 160 por ciento. Esta cifra supera ampliamente su capacidad instalada, según un reporte oficial de la Alcaldía de Medellín.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, afirmó que la ocupación estuvo muy por encima de la capacidad instalada, incluyendo específicamente las unidades de quemados. Advirtió que, debido a esta saturación, los pacientes podrían experimentar demoras significativas en la atención médica. La presión sobre los hospitales en diciembre se concentra en casos de quemaduras, heridos por riñas relacionadas con el consumo de licor y accidentes domésticos como quemaduras con aceite y agua hirviendo.

Impacto real en el sistema de salud público

El conflicto entre el uso irresponsable de pirotecnia y la capacidad hospitalaria se agudiza con los datos históricos proporcionados por las entidades sanitarias. Del 1 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, en Medellín se registraron 82 lesionados por pólvora. Cerca del 33 por ciento de estos casos requirió atención hospitalaria, con lesiones que incluyen amputaciones de dedos y daños en el oído.

Un consolidado de la Gobernación y la Secretaría de Salud, validado por el Instituto Nacional de Salud, indicó que cerca del 44 por ciento de los lesionados eran observadores y el 9 por ciento eran personas que simplemente pasaban por el lugar. La Alcaldía de Medellín mantiene la campaña Medellín Sin Pólvora, pidiendo no manipular pólvora ni dejar que los niños se acerquen, moderar el licor para evitar riñas y llamar a la línea 123 ante una emergencia vital.