Jackie Chan está listo para revivir la saga de 'La Armadura de Dios' con una nueva película que se rodará en Kazajistán y Azerbaiyán. La película, titulada 'Armour of God IV: Ultimatum', está prevista para estrenarse en 2027 y promete ser una experiencia emocionante para los fans de la franquicia.

Jackie Chan desafía la edad y revive la saga que casi le cuesta la vida: 'La Armadura de Dios 4' ya es una realidad y está prevista para el 2027.

El actor encabezará 'Armour of God IV: Ultimatum', una nueva película que se rodará en Kazajistán y Azerbaiyán bajo la dirección de Robert Kun. La historia girará en torno a un antiguo artefacto conocido como el Tumar, cuyo valor supera los 20 millones de dólares. Esta colaboración con socios kazajos podría ser el inicio de una relación más amplia con la industria cinematográfica de Asia Central.

La primera película de 'La Armadura de Dios' se estrenó en 1986 y nació inspirada por el auge del cine de aventuras de la época. La producción llevó a Chan a rodar en varios países, entre ellos Yugoslavia, Austria, Francia, Marruecos y España, consolidando al actor como una figura importante en la industria cinematográfica.

La segunda entrega, 'Operation Condor' (1991), amplió esa fórmula y se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine de Hong Kong de su tiempo. Sin embargo, el rodaje de la primera película fue marcado por un accidente grave que sufrió Jackie Chan, quien se fracturó el cráneo y sufrió secuelas permanentes en la audición. Las imágenes del incidente fueron incluidas posteriormente en los créditos finales de la cinta.

A pesar de estos desafíos, Jackie Chan ha seguido adelante y ahora está listo para revivir la saga con 'Armour of God IV: Ultimatum'. La película está prevista para estrenarse en 2027 y promete ser una experiencia emocionante para los fans de la franquicia





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