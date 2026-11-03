Jackson Martínez convocado por DIM en retorno tras seis años

Jackson Martínez fue convocado por el Independiente Medellín para jugar contra Alianza FC. El delantero busca su retorno oficial tras seis años de inactividad en la Liga Betplay.

La expectativa por el regreso del delantero Jackson Martínez a la competición profesional se intensifica cada día. El talentoso atacante fue incluido oficialmente en la lista de convocados por el Independiente Medellín para el partido correspondiente a la jornada diecisiete de la Liga Betplay dos mil veintiséis. El duelo frente al Alianza FC está programado para disputarse este domingo, marcando una posible fecha histórica para su reaparición después de seis años de ausencia en los terrenos de juego oficiales.

Retorno esperado en Atanasio Girardot

El encuentro decisivo tendrá lugar a partir de las seis y diez de la tarde en el emblemático estadio Atanasio Girardot. Martínez, quien celebró su vigésimo octavo cumpleaños en octubre del año pasado cumpliendo ya cuarenta años, regresó a las filas del Poderoso durante el mes de septiembre. Desde entonces, ha completado una rigurosa etapa de preparación física que lo ha llevado a estar cerca de volver a competir en el ámbito oficial tras un largo periodo de silencio deportivo.

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Su última actuación como profesional ocurrió el veintisiete de julio de dos mil veinte. En esa ocasión, defendió los colores del Portimonense de Portugal en un partido que finalizó con una victoria por dos a cero contra el Deportivo das Aves. Meses después, específicamente el siete de diciembre de ese mismo año, el futbolista anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional. Ahora, tras participar en partidos amistosos con fines benéficos, se prepara para dar el salto de nuevo a la élite.

Objetivos del DIM ante Alianza FC

El técnico del DIM, Amaranto Perea, confía en que la presencia de Martínez en la convocatoria pueda ayudar al equipo a finalizar una racha negativa de cuatro partidos consecutivos sin sumar puntos. El objetivo principal del club antioqueño es asegurar su permanencia entre los ocho mejores equipos que clasifican a los cuadrangulares semifinales del torneo. La inclusión del delantero estrella representa una apuesta táctica y motivacional de alto valor para el plantel actual.

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En la tabla de posiciones actual, el conjunto antioqueño ocupa la octava posición con un total de veintitrés puntos acumulados. Por su parte, el Alianza FC se encuentra en la decimocuarta colocación con dieciocho unidades. En este contexto competitivo, la posible reaparición de un goleador de la experiencia de Martínez genera una expectativa adicional para un equipo que necesita desesperadamente recuperar su capacidad ofensiva y encontrar la red con mayor frecuencia.

Historial y trayectoria internacional

Durante su primera etapa con el Medellín, entre los años dos mil cuatro y dos mil nueve, el delantero dejó un legado impresionante. Marcó cincuenta y tres goles en ciento cuarenta y seis partidos disputados, contribuyendo decisivamente a la conquista del título del torneo Finalización en dos mil nueve. Posteriormente, emprendió su carrera internacional, defendiendo los colores de clubes de gran prestigio como el Porto de Portugal, con el que ganó tres títulos importantes.

También vistió la camiseta del Atlético de Madrid, equipo con el que sufrió una lesión de esguince en el ligamento lateral interno del tobillo derecho el trece de noviembre de dos mil quince. Este incidente marcó un episodio difícil en su trayectoria profesional. Ahora, bajo el apodo ChaChaCha, está ante la oportunidad de regresar a la competencia de élite, donde su aporte goleador podría ser fundamental para el DIM en su búsqueda de resultados positivos y un lugar en la siguiente fase del campeonato.