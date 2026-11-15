Jackson Martínez regresa alDIM: Lloró de emoción al firmar en 2026

Jackson Martínez, de 40 años, confirmó su retorno oficial al Atlético Junior el 31 de octubre de 2026. El delantero lloró al recordar su larga lucha contra lesiones tras seis años lejos de los campos de juego.

Jackson Martínez lloró de emoción en el hotel de concentración del DIM el 31 de octubre de 2026. El delantero chocoano recibió su primer llamado para regresar al fútbol profesional tras un retiro de seis años. Al estar solo en su habitación, las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras sollozaba de felicidad.

Reencuentro emocional con el fútbol

El delantero recordó las dificultades que enfrentó durante la última década por una lesión de tobillo. Este problema lo obligó a dejar el fútbol profesional en diciembre de 2020, cuando apenas tenía 34 años. "Se vinieron a mi cabeza todos los años batallando y el sufrimiento que tuve que pasar", afirmó Martínez en diálogo con EL COLOMBIANO.

Also read Ecopetrol cierra el T3 2026 con utilidades récord pero caída en producción

Martínez, de 40 años, expresó su gratitud por esta nueva oportunidad. Considera que los tiempos de Dios son perfectos para cumplir este anhelo. Antes del retiro, no había podido materializar su regreso, pero ahora siente que ha llegado el momento ideal para volver a jugar.

Motivos del retraso en su retorno

La pregunta sobre por qué volvió ahora y no antes tiene una respuesta clara. Hace tres años tuvo la posibilidad de regresar y habló con el presidente del club. Sin embargo, muchas cosas quedaron pendientes y el regreso no se concretó en ese momento. Martínez aclaró que ahora todo se dio porque este era el instante perfecto.

Advertisement

El proceso de readaptación comenzó mucho antes de la firma oficial. Martínez nunca dejó de entrenar, manteniendo la disciplina que tenía antes de su retiro. Aunque no pensaba volver a jugar necesariamente, ese esfuerzo continuo le permitió mejorar y superar la lesión. Ahora tiene el privilegio de estar en su club hincha.

Adaptación familiar y retos personales

La llegada a la ciudad se demoró por temas familiares y laborales. Cuando firmó el contrato, el club y el técnico sabían que solo podía llegar dos semanas después. Estaba radicado en Portugal y debía organizar su empresa de bienes inmuebles en Porto. También necesitaba ordenar asuntos familiares para facilitar su traslado.

Para su esposa e hijos, el regreso al fútbol no ha sido sencillo. Ya estaban acostumbrados a compartir más tiempo con él en el día a día. No obstante, creen que están bien y que la situación ha ayudado a readaptarse a la ciudad. Tener familiares cerca les ha brindado tranquilidad ante los nuevos retos.

Críticas y visión sobre el balompié local

Al confirmarse su llegada, surgieron dudas y críticas. Martínez aprendió a diferenciar entre opiniones dañinas y aquellas basadas en la realidad. Comprendió que, tras seis años sin competir, era lógico que algunos dudaran de su rendimiento. Ante la dureza de algunos periodistas, mantuvo una postura firme y reflexiva.

Advertisement

El delantero señaló que los jugadores mayores son los que marcan diferencia en el fútbol local. Considera esto positivo para seguir jugando, pero criticó la falta de formación de jóvenes talentos. Antes, delanteros de 19 años eran figuras; hoy es difícil ver eso. Quiere ayudar a los más jóvenes a crecer con su experiencia.

Estado físico y futuro deportivo

Su lesión de tobillo fue severa y prolongada. Se infiltraron muchas veces, el hueso se calcificó y la articulación se debilitó. Durante tres años hizo fisioterapia, lo que mejoró su calidad de vida. Ahora se siente mucho mejor con la lesión, aunque aún convive con molestias. CREE que este es un reto común en todo jugador profesional.

Ante la posibilidad de un futuro como directivo, Martínez mostró escepticismo sobre la paciencia requerida. Lo que realmente le interesa es la formación de jugadores jóvenes. Dedicarse a esto sería algo a lo que le encantaría aspirar en algún momento. Por ahora, su enfoque es jugar y aportar con su experiencia al equipo.