Jackson Martínez, segundo jugador más veterano en anotar por el Dim

Jackson Martínez marcó a los 40 años por el Dim, convirtiéndose en el segundo jugador más veterano en lograrlo. Un logro histórico que lo une a figuras como Antony de Ávila.

El futbolista colombiano Jackson Martínez se inscribió en la historia del deporte nacional al marcar un gol con la camiseta del Independiente Medellín ( Dim) a la edad de 40 años y 31 días. Este hito lo posiciona como el segundo jugador más veterano en anotar para el cuadro rojo, una proeza que se produce tras regresar al fútbol profesional después de seis años de inactividad.

Ruptura del estereotipo de longevidad en el fútbol

Tradicionalmente, el fútbol no es un deporte que permita a los deportistas mantener su actividad profesional hasta edades muy avanzadas. Sin embargo, los cuidados médicos especializados y los avances tecnológicos han hecho más frecuente ver jugadores activos que superan los 40 años. El caso japonés de Kazuyoshi Miura, con 59 años, es un ejemplo extremo de esta longevidad, mientras que en el ámbito global Cristiano Ronaldo destaca por seguir activo e impecable físicamente a los 41 años.

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En Colombia, un grupo de futbolistas conocidos como los cuarentones ha consolidado su estatus como figuras importantes en sus clubes. Entre ellos se encuentran Hugo Rodallega, Teófilo Gutiérrez, Dayro Moreno, Carlos Bacca, Adrián Ramos y Jackson Martínez. Este último demostró su vigencia el 1 de noviembre pasado, cuando anotó el gol que le dio la victoria 2-1 al Dim contra Alianza Valledupar en el estadio Atanasio Girardot.

Un hito histórico tras seis años de retiro

La marca de Martínez es significativa no solo por su edad, sino por el lapso de tiempo desde su último tanto. El delantero chocoano no anotaba desde el 21 de noviembre de 2020, fecha en la que celebró un gol con Portimonense, su equipo entonces, en la derrota 2-4 frente al Sporting de Lisboa en la Liga de Portugal. Este nuevo gol lo integra a un grupo exclusivo de jugadores que han logrado marcar en Colombia tras regresar del retiro profesional.

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Antony El Pipa de Ávila fue el pionero en este logro especial, al marcar su último tanto como jugador profesional el 13 de septiembre de 2009, con 46 años, después de regresar al América de Cali tras una década sin jugar. De Ávila se consolida como el futbolista más veterano en celebrar un gol con un club colombiano, superando a José Manuel El Charro Moreno.

El legado de longevidad en el fútbol colombiano

Antes de De Ávila, José Manuel Moreno mantenía el récord. El 27 de septiembre de 1961, cuando tenía 45 años, marcó un doblete en un amistoso contra Boca Juniors de Argentina mientras era jugador y entrenador del Independiente Medellín. Moreno llegó a Medellín en 1954 y sigue siendo el jugador de mayor edad que ha vestido la camiseta roja para anotar. Martínez, con sus 40 años y 31 días, ocupa ahora el segundo lugar en esta tabla de veteranía para el club.

La preparación física actual de Martínez es óptima, producto de más de un mes de entrenamiento con los preparadores físicos del Dim. El mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014 se perfila como una pieza clave para los próximos retos, incluyendo los partidos de visita ante Fortaleza y Águilas Doradas para definir el cupo a los cuadrangulares del Clausura.

Importancia para el equipo y la afición del Dim

Con 26 puntos, el Independiente Medellín se ubica actualmente en la séptima casilla de la clasificación. La participación de Martínez es vital para aspirar a los objetivos deportivos del torneo. Además, su regreso y éxito deportivo representan una oportunidad para darle una alegría a la afición, que lo considera un ídolo desde 2009, año en que brilló en la final contra Huila.

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El promedio de edad para retirarse en el fútbol colombiano oscila entre los 35 y los 38 años, lo que hace aún más destacable la permanencia de Martínez en las canchas. Su caso ilustra una tendencia emergente donde la experiencia y la disciplina física permiten extender las carreras profesionales más allá de los límites tradicionales, aportando valor tangible tanto en lo táctico como en lo emocional para sus equipos y sus hinchas.