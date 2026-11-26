El oficial Jailer Humberto Muñetón murió tras un asalto al Éxito en Cartagena. Fueron capturados Juan Camilo Torres y Jhon Albeiro Mejía. Detalles del operativo.

Una operación conjunta de seguridad en el barrio La Castellana de Cartagena finalizó con la muerte del Jailer Humberto Muñetón Zapata dentro de un almacén Éxito. La fuerza pública, integrada por elementos de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional, intervino tras un asalto fallido, resultado del cual el agente fue abatido durante el tiroteo. Las autoridades señalan que se trató de un error de identificación, ya que Muñetón fue confundido con uno de los delincuentes que se encontraban en el lugar.

Identidad de la víctima y contexto laboral

Jailer Humberto Muñetón Zapata era originario de Medellín y residía en Cartagena hace más de 12 años junto a su esposa y su hijo. El Tiempo confirmó que Muñetón trabajaba en el sector de la impermeabilización de construcciones para la empresa Polyimper de Colombia S.A.S. Esta compañía, constituida legalmente en Cartagena el 4 de diciembre de 2024, se dedica a la construcción de edificios residenciales, ingeniería civil y acabados. En los registros corporativos aparece Pedro Javier Prada Rueda como representante legal suplente.

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Detalles del incidente y movilización familiar

Indira Lambis, esposa de la víctima, relató que Humberto salió de su domicilio para comprar buñuelos, siguiendo su rutina habitual, con el plan de recogerla posteriormente para llevarla al trabajo. Nunca regresó a casa y su paradero se desconoció inicialmente. Lambis y Óscar Torres, amigo cercano de la familia, aguardan los resultados de la necropsia ordenada por Medicina Legal para esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento. La esposa de la víctima permaneció angustiada buscando noticias sobre su marido entre los rehenes liberados durante la crisis.

Origen del asalto y detenidos por las autoridades

La situación de emergencia comenzó cuando una banda intentó asaltar un carro de valores estacionado dentro de la tienda. Al fracasar en el robo, los delincuentes se atrincheraron con empleados y compradores como rehenes, manteniendo la situación en pie por más de 16 horas. Tras el operativo militarizado, las autoridades identificaron y capturaron a dos hombres procedentes de Medellín. Se trata de Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, y Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, quienes según indicios pertenecen al grupo delincuencial conocido como La Terraza.

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Estatus judicial y verificación de enlaces empresariales

Ambos detenidos, Juan Camilo Torres y Jhon Albeiro Mejía, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, se ha investigado la conexión empresarial de Pedro Javier Prada Rueda, cuyo nombre figura también en la Dirección General Marítima (Dimar) con licencias de perito y en el Consejo Directivo de Cotecmar. La Armada Nacional confirmó que conoce a un oficial con ese nombre, pero especificó que dicho individuo ya se encuentra en situación de retiro, desvinculando su actividad actual del evento delictivo en curso.

Próximos pasos en la investigación forense

La Fiscalía General de la Nación continúa con la investigación técnica del caso para determinar la responsabilidad penal de los autores y partícipes. La familia de la víctima espera con urgencia los informes periciales que determinen si la muerte ocurrió por fuego amigo o durante el forcejeo con los delincuentes. Las autoridades mantienen la vigilancia en la zona de La Castellana para evitar represalias o nuevos eventos criminales en la zona comercial del barrio.