Jaime Echenique se posiciona entre los mejores de la FIBA Europe Cup y destaca la evolución del baloncesto colombiano

El pívot colombiano Jaime Echenique ha sido nominado al Team of the Season de la FIBA Europe Cup tras una destacada campaña con el Pallacanbro Reggiana, mostrando el avance del baloncesto colombiano en el ámbito internacional.

El baloncesto colombiano vuelve a tener motivos para celebrar gracias a la destacada trayectoria de Jaime Echenique . Con su actuación en la FIBA Europe Cup, el pívot barranquillero se ha convertido en una de las figuras más relevantes del baloncesto europeo.

La organización del torneo ha reconocido su excelencia al incluirlo en la lista de candidatos para conformar el Team of the Season, un prestigioso galardón que recompensará a los mejores jugadores de este certamen internacional. Su participación fue clave para el Pallacanrero Reggiana, donde su presencia en la pintura y su capacidad ofensiva fueron determinantes para progresar hasta los cuartos de final.

Echenique logró impresionantes estadísticas: una media de 11,6 puntos por encuentro y una notable efectividad del 62,7% en lanzamientos de campo, posicionándose entre los interiores más dominantes de la competición. La votación para decidir el quinteto ideal de la temporada está abierta, y Echenique comparte candidaturas con verdaderas leyendas del baloncesto europeo, lo que refuerza su crecimiento en la escena internacional.

Además, en la liga italiana, Reggio Emilia, el club con el que milita, ha logrado clasificar a los cuartos de final de la Serie A, donde se enfrentarán al poderoso Olimpia Milano, un escenicion histórico en la liga. Con 2,11 metros de altura, el colombiano sigue escribiendo páginas importantes en la historia del baloncesto nacional. En 2021, hizo historia al convertirse en el primer colombiano en debutar oficialmente en la NBA, defendiendo los colores de los Washington Wizards.

Antes de su llegada a Italia, Echenique ya había competido en ligas de alto nivel en España, Grecia, Turquía y Lituania, ganando experiencia en distintos estilos de juego. Su brillante trayectoria universitaria en Estados Unidos, donde destacó en la Universidad de Wichita State, le permitió perfeccionar su técnica y físico para enfrentar los más grandes retos del deporte. La situación actual de Jaime Echenique refleja el crecimiento del baloncesto colombiano.

Su presencia entre los mejores de la FIBA Europe Cup demuestra que el país está ganando terreno en competiciones de gran exigencia, abriendo la puerta a más talentos nacionales en las grandes ligas del mundo





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