Jaime Jaramillo Escobar y la evolución del Arka Café Museo en Pueblorrico

A través de este texto, se relata la vida y obra de Jaime Jaramillo Escobar y la creación del Arka Café Museo, un proyecto cultural social en el que se preserva y disseminationa la historia y la cultura de Pueblorrico, construida sobre la fidelidad de Omar Obando y su familia.

Jaime Jaramillo Escobar , el nadaísta que firmaba como X-504, vive en una esquina de su pueblo natal, Pueblorrico . Nacido en 1932 en esta comunidad enclavada en lo alto del cañón del río Cauca, es reconocido por su obra literaria que cuestiona la historia y la memoria.

En El Arka, un café-museo dedicado a su legado, podemos apreciar el alma de este poeta y su pasión por la rebelión. Junto a la salas dedicadas a su legado, cuenta con una plataforma juvenil que transforma los versos de Jaramillo en ritmos de los años 60 y 70 a través de la Barca de los Locos.

Además, la historia de Omar Obando y su familia es la que sostiene el Arka Café Museo como un proyecto cultural social basado en la fidelidad a Pueblorrico





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