El hijo del pintor Jaime Molina completa en 2026 la promesa fallida de su padre con el compositor vallenato Rafael Escalona. Descubra los detalles de esta obra pop.

En el año 2026, Jaime Molina Torres ha cumplido finalmente una promesa artística y familiar que quedó pendiente hace casi medio siglo. Este artista plático realizó un retrato al óleo sobre lienzo del compositor vallenato Rafael Escalona, materializando el compromiso que su padre, el reconocido pintor y caricaturista Jaime Molina, había hecho con su amigo el letrista antes de su fallecimiento en 1978. La obra, creada con técnica de arte pop, busca honrar la profunda amistad entre ambos icónicos personajes de la cultura colombiana.

Contexto histórico y origen del tratado

Hace aproximadamente cincuenta años, Jaime Molina y Rafael Escalona, vinculados por una estrecha amistad y frecuentes sesiones de bebida, establecieron un pacto personal y artístico. La condición establecida era que si Molina moría primero, Escalona debería encargarse de pintar su retrato; sin embargo, si le tocaba a Escalona morir primero, él debía dedicarle una composición musical a su amigo. La realidad histórica siguió el segundo escenario de este acuerdo emocional.

Also read Remoción de Jaime Vives de Coljuegos suma a una veintena de funcionarios despedidos

Tras la muerte de Jaime Molina el 15 de agosto de 1978, Rafael Escalona honró el segundo aspecto del trato poco después. Nació así la legendaria canción Elegía a Jaime Molina, una pieza que se consolidó como uno de los clásicos inmortales del ritmo vallenato. Años más tarde, en 1981, la interpretación de Poncho Cotes Jr. grabó esta obra por primera vez, abriendo la puerta a versiones posteriores por voces destacadas como Gabriel Romero, Ivo Díaz, Carlos Vives, Penchy Castro y Alex Ubago.

Detalles de la obra y estilo artístico pop

La nueva interpretación visual, realizada por Jaime Molina Torres, se aleja deliberadamente del estilo caricaturesco por el que su padre era ampliamente reconocido. En su lugar, el artista eligió formas simplificadas, líneas sencillas y trazos definidos para construir una imagen del compositor que rinda homenaje a su trascendencia en el folclor nacional. Esta decisión estética busca que la pintura esté a la altura de la importancia cultural que representa Escalona y la canción que nació de su duelo.

Advertisement

La intención central del artista era imaginar cómo habría lucido todo el proceso si la muerte hubiera ocurrido en orden inverso y su padre hubiera tenido que cumplir la parte pictórica del trato. Al separarse de la sátira gráfica, Jaime Molina Torres ofrece una reinterpretación seria y respetuosa de la imagen del compositor, manteniendo intacto el sentido de devoción y memoria que motivó la creación de esta pieza décadas después del suceso original.

Reacción familiar y legado de la amistad

Rafael Escalona murió en 2009, dejando el primer lado de la promesa sin cumplir hasta este momento. Para Rafael Escalona Bolaño, hijo del compositor, la entrega de esta pintura representa mucho más que un objeto estético; es un reencuentro simbólico entre dos familias que han preservado el vínculo de sus padres a través del tiempo. Él describió el gesto como fantástico y hermoso, destacando que es esencial para toda la familia Molina-Escalona y para quienes cuestionaban qué habría pasado si Escalona hubiera muerto primero.

Esta entrega simboliza la esencia de un acercamiento sincero, lleno de cariño, afecto y responsabilidad tras la muerte de los protagonistas originales. Jaimito Molina Torres ha respondido así a la expectativa de muchas personas sobre el desenlace del pacto, validando la profundidad de la amistad que inspiró una de las melodías más emotivas del Caribe colombiano y cerrando un ciclo narrativo iniciado en la juventud de ambos artistas.

Ubicación en el Museo y aportes documentales

El cuadro permanecerá bajo custodia permanente en el Museo del Acordeón, en la ciudad de Valledupar, bajo la responsabilidad de su fundador, Alberto 'Beto' Murgas. Este espacio está dedicado a preservar la memoria de los protagonistas de la música vallenata y ahora cuenta con una pieza visual que complementa la histórica elegía musical. La iniciativa contó con la participación activa de Comfacesar y fue valorada como una oportunidad crucial para seguir construyendo la memoria del género.

Advertisement

El evento también permitió que la familia Escalona entregara al museo una valiosa colección de fotografías familiares y otros registros gráficos del compositor. Este aporte busca enriquecer el archivo institucional del lugar y contribuir directamente a la conservación del legado histórico de Rafael Escalona. Beto Murgas destacó que es fundamental preservar estas historias y personajes, asegurando que el vallenato se recuerde no solo a través de sus instrumentos, sino también a través de las vidas y las emociones que hicieron grande esta expresión cultural.