Jair Bolsonaro se somete a cirugía de hombro en medio de su condena

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue operado del hombro derecho sin complicaciones mientras cumple una pena de prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado. Su hijo Flavio Bolsonaro ha sido designado como su sucesor político para las próximas elecciones.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro , de 77 años, fue sometido a una cirugía de reparación artroscópica en los tendones del hombro derecho este viernes en la clínica privada DF Star de Brasilia.

La intervención, según los informes de la clínica, transcurrió sin complicaciones. Bolsonaro, quien actualmente cumple una pena de prisión domiciliaria por su implicación en un intento de golpe de Estado, fue condenado en septiembre por el Tribunal Supremo a una pena de 27 años de cárcel. La noticia de la operación ha generado atención tanto por la salud del exmandatario como por su compleja situación legal y política.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, compartió la noticia del éxito de la cirugía en sus redes sociales, expresando su gratitud al equipo médico y solicitando previamente oraciones por su salud. La clínica DF Star informó que Bolsonaro permanece bajo observación médica y no ha especificado una fecha de alta hospitalaria.

Esta no es la primera vez que el exmandatario se enfrenta a problemas de salud; en marzo fue hospitalizado por bronconeumonía y en años anteriores ha sido sometido a diversas cirugías como consecuencia de la puñalada que sufrió durante un mitin de campaña en 2018. La situación judicial de Bolsonaro sigue siendo un foco de atención.

A pesar de su condena y la consecuente inhabilitación para ejercer cargos públicos, ha designado a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, como su sucesor político para las elecciones presidenciales de octubre, en una contienda que lo enfrentaría al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Las encuestas de opinión pública más recientes indican un empate técnico entre ambos candidatos, lo que sugiere una elección reñida y con resultados inciertos.

La designación de Flavio Bolsonaro como heredero político es una estrategia para mantener la influencia del exmandatario en el panorama político brasileño, a pesar de sus limitaciones legales. La posibilidad de que Flavio Bolsonaro se convierta en candidato ha generado debate y controversia, dada su propia trayectoria política y las acusaciones de corrupción que ha enfrentado en el pasado. El futuro político de la familia Bolsonaro y su impacto en la política brasileña son temas de gran interés y especulación.

Paralelamente a la situación de Bolsonaro, otros eventos han captado la atención de los medios. En el ámbito internacional, se informa que Estados Unidos habría destruido seis embarcaciones iraníes que escoltaban a otros buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, una zona estratégica de gran importancia geopolítica. Este incidente podría intensificar las tensiones en la región y tener implicaciones para la seguridad marítima.

En el ámbito del entretenimiento, se han revelado los ganadores del sorteo del Super Astro Sol, un juego de azar popular en algunos países. En el ámbito de la salud, se destaca el caso de un joven que sufrió un accidente cerebrovascular hace diez días y aún espera la autorización de su EPS para ser trasladado a un centro médico especializado.

También se informa sobre la reconstrucción del cabello de una niña en Bogotá que perdió el 70% de su cuero cabelludo, un caso que ha conmovido a la opinión pública. Finalmente, se menciona un detalle inusual que recibió la viuda del cantante Yeison Jiménez en su cumpleaños, generando curiosidad entre sus seguidores. Estos diversos eventos reflejan la complejidad y la diversidad de la realidad actual, abarcando temas políticos, internacionales, de salud y de entretenimiento





NoticiasRCN / 🏆 11. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jair Bolsonaro Brasil Cirugía Golpe De Estado Flavio Bolsonaro Lula Da Silva Elecciones Estrecho De Ormuz Super Astro Sol Salud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Paloma Valencia propone que el Estado asuma el costo del SOAT para familias de bajos ingresosLa candidata presidencial Paloma Valencia presentó una propuesta para que el Estado cubra el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) para familias de estratos 1, 2 y 3, argumentando que el alto costo actual impide que millones de motociclistas puedan cumplir con esta obligación. La iniciativa busca evitar que la falta de recursos lleve a la inmovilización de motos, principal medio de transporte y sustento para muchos colombianos.

Read more »

Las calles de Alameda del Río, un cementerio de vehículos en estado de olvidoLa comunidad exige medidas de control y vigilancia por parte de las autoridades de tránsito para el retiro de los carros que se encuentran abandonados a los lados de sus calles principales.

Read more »

Masacre en Cajibío: el terror de las disidencias en Cauca y la respuesta pendiente del EstadoEn una semana, las disidencias de Iván Mordisco perpetraron 40 ataques en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, dejando 21 muertos en Cajibío. La inteligencia no detectó a tiempo los planes terroristas, y aunque se han realizado capturas, el Estado aún no ha dado un contragolpe efectivo. La región vive bajo un régimen de terror, con retenes ilegales, horarios de cierre y reclutamiento forzado de menores. El Gobierno de Petro enfrenta críticas por su manejo de la crisis, mientras los grupos armados actúan con impunidad.

Read more »

Más de 23 años de espera: Estado colombiano dilata restitución de tierras a víctimas en TurboEl Estado colombiano argumenta que no ha agotado los recursos internos para restituir tierras a 21 familias desplazadas en la vereda La Teca, Turbo, Antioquia, a pesar de más de dos décadas de litigios y el fallecimiento de cuatro reclamantes. La CIDH deberá evaluar si abre un caso contra Colombia.

Read more »

Consejo de Estado ratifica los auxilios que deben recibir empleados que trabajan desde casa: estos sonEl Consejo de Estado ratificó que empleadores deben reconocer auxilios a teletrabajadores por internet, energía y uso de equipos propios.

Read more »

Plan retorno HOY Domingo 3 de mayo 2026 Colombia: estado de las vías, cierres y másEstas son las últimas noticias y todo lo que debe estar enterado si planea movilizarse por carretera este puente festivo del Día del Trabajador.

Read more »