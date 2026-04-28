Jairo Martínez Rodríguez: El mejor narrador de sóftbol de Sucre y su legado en el Mundial Sub 23

Jairo Martínez Rodríguez, narrador deportivo de San Onofre, se destaca en la transmisión del Mundial de Sóftbol Sub 23 en Sincelejo, compartiendo su experiencia y preocupaciones sobre el futuro de la narración deportiva en Colombia.

Mientras la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) transmite en inglés la Copa Mundial de Sóftbol Sub 23 en Sincelejo a través de su canal de YouTube, los colombianos y especialmente los habitantes del departamento de Sucre cuentan con Jairo Martínez Rodríguez como su mejor narrador en español.

Originario del municipio de San Onofre, al norte de Sucre, Jairo es uno de los dos únicos narradores deportivos que quedan en esta región, junto a su colega y amigo Jorge Enrique Méndez Prada. Ambos se alternan en la cobertura de los partidos de la selección colombiana en el Estadio Mundialista 20 de Enero, ubicado entre los barrios 20 de Enero y El Cortijo.

Jairo Martínez no es un narrador común, y su experiencia como deportista en disciplinas como sóftbol, béisbol y boxeo—este último muy arraigado en su natal San Onofre—le da una ventaja única. Conocido como 'El Negro Jairo' entre sus colegas, él mismo se considera el mejor narrador de Sucre, no por orgullo, sino por el esfuerzo y dedicación que ha invertido toda su vida en perfeccionar su oficio.

'Ningún vecino me va a decir que es mejor que yo, por eso soy el mejor y quiero seguir avanzando', declaró minutos antes del debut de Colombia contra Nueva Zelanda, partido en el que los anfitriones salieron victoriosos. Con una voz que él describe como un 'chorro de voz' y que considera una bendición divina, Jairo no ha necesitado cuidarla a pesar de los años.

A sus 73 años, sigue jugando sóftbol y ha dedicado 50 de sus 70 años al béisbol, además de practicar boxeo y atletismo. Su participación en la transmisión del Mundial de Sóftbol no es su primera incursión en el ámbito internacional, ya que anteriormente ha narrado otros eventos deportivos gracias a su talento vocal, que ha sido el sustento de su familia.

La cobertura de este torneo la realiza a través de Korraleja.co, el medio digital de su amigo y colega Julio Adolfo Carvajal Pérez, quien adquirió los derechos de transmisión de la WBSC y reconoce a Jairo como el mejor narrador. Sin embargo, Jairo expresa su preocupación por la escasez de narradores deportivos en la actualidad, así como por la falta de incentivos publicitarios.

'Los jóvenes periodistas de hoy prefieren las noticias rápidas y no quieren ser narradores. Si no dejamos legado, esto se acabará y usarán voces artificiales para transmitir las emociones del deporte', advierte. Aunque algunos colegas creen que su voz es inimitable, Jairo espera que alguien continúe su legado, especialmente su nieto de 10 años, a quien ya está instruyendo en el arte de la narración.

Agradece al alcalde Yahir Acuña Cardales por traer el Mundial a Sincelejo, destacando la buena asistencia del público y el alto nivel de los equipos participantes, como Argentina, Japón, Australia y México, que se han preparado durante un año para este evento





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