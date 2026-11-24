El jugador del Bayern Múnich enfrenta crisis de salud. Estrellas como Haaland y Bellingham lo visitaron en el hospital mientras el club evalúa su futuro.

El futbolista alemán Jamal Musiala, de veintitrés años de edad, se encuentra actualmente bajo estricta observación médica tras sufrir un nuevo episodio relacionado con una disfunción neurológica. Esta nueva complicación de salud ocurre en medio de una serie de desmayos que ha presentado el mediocampista durante los últimos meses, generando preocupación por su bienestar físico inmediato.

Visita de estrellas del fútbol internacional

Esta lunes, varios de los referentes más destacados del fútbol mundial acudieron al centro asistencial donde permanece el jugador bávaro para mostrarle su solidaridad y apoyo moral. Entre los visitantes se encontraban el delantero del Manchester City, Erling Haaland, y la figura del Real Madrid, Jude Bellingham.

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La muestra de apoyo también incluyó la presencia del atacante del Liverpool, Hugo Ekitike, y de Michael Olise, quien además es compañero de equipo de Musiala en el Bayern Múnich. Esta congregación de talentos refleja la estima que el mediocampista alemán mantiene dentro del entorno profesional del fútbol global.

Historial médico y origen de la disfunción

La situación actual de Musiala se remonta a agosto del año pasado, fecha en la que sufrió dos desmayos durante los partidos de preparación disputados con su club. El segundo incidente ocurrió específicamente frente al Heidenheim, momento en el que la gravedad de la condición se hizo evidente para el equipo técnico y médico.

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Tras el incidente frente al Heidenheim, el jugador reveló públicamente que padecía una disfunción neurológica. Esta condición le provocaba episodios breves y temporales de desconexión durante la actividad física. En aquel entonces, Musiala explicó que estaba recibiendo tratamiento médico especializado y aclaró que, según la información médica disponible, la condición no representaba un riesgo adicional para su vida.

El club había conocido su situación desde tiempo atrás y relacionó los primeros episodios con los ajustes necesarios en su tratamiento farmacológico. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos médicos, las dificultades no han desaparecido por completo. Musiala ha presentado nuevas ausencias recientes mientras los especialistas continúan trabajando para estabilizar su medicación y controlar la enfermedad.

Inquietudes directivas y futuro contractual

Además de la preocupación por su salud, la situación ha generado dudas sobre su futuro deportivo. Una temporada marcada por lesiones y problemas de salud ha limitado notablemente su continuidad en el campo, afectando su rendimiento habitual. A estas dificultades físicas se suman las declaraciones recientes de altos directivos del Bayern Múnich.

El presidente de honor, Uli Hoeneß, y el exdirector ejecutivo, Karl-Heinz Rummenigge, han expresado abiertamente sus dudas sobre las posibilidades de que el mediocampista recupere el nivel que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol alemán. Rummenigge incluso llevó la discusión al ámbito financiero y contractual, poniendo sobre la mesa la situación del jugador y su elevado salario.

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Musiala renovó su vínculo con el conjunto bávaro en febrero de 2025. El contrato que firmó se extiende hasta el año 2030, lo que implica un compromiso a largo plazo para el club y el jugador. A pesar de esta estabilidad contractual, la prioridad indiscutible en este momento es la recuperación del atleta y la evolución positiva de su estado de salud. El respaldo de sus compañeros continúa siendo un pilar fundamental mientras enfrenta este nuevo desafío médico.