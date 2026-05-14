James Bond: Audiciones para elegir al próximo actor

La búsqueda del próximo 007 para Amazon MGM Studios está a cargo de la británica directora de casting Nina Gold. Entre los candidatos para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Las audiciones para elegir al próximo James Bond tienen a los fanáticos del famoso agente 007 expectantes ante quién sustituirá al actor Daniel Craig , quien protagonizó cinco películas de la saga entre 2006 y 2021.

La búsqueda del próximo 007 para Amazon MGM Studios está a cargo de la británica directora de casting Nina Gold, según un comunicado de la compañía.

'Harry Potter': HBO lanzará podcast oficial de la saga de películas La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve; con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente. Aquí Will Smith protagonizará el thriller de acción 'Supermax'.

La revista Variety destaca que los créditos de Nina Gold incluyen series como 'The Crown', así como películas de la saga 'Star Wars', además de filmes como 'Les Misérables', 'The Martian' y 'Conclave'; y que fue nominada al Óscar por su trabajo en 'Hamnet' en 2025. De acuerdo con Variety, entre los candidatos para el papel figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson.

Además 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu': un vistazo al detrás de escena con Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jon Favreau Los actores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han interpretado al personaje de ficción James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming en 1952





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