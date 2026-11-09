James Mosquera: El congresista de paz con mayor patrimonio de Colombia

Análisis del patrimonio de James Hermenegildo Mosquera Torres, quien lidera la lista de representantes con mayor riqueza. Detalles sobre sus ingresos y controversias.

La institución de las curules de paz fue diseñada originalmente para garantizar que las víctimas del conflicto armado tuvieran representación directa en el Capitolio, un mandato que quedó consolidado en el papel tras el proceso de paz de 2016. Sin embargo, los datos financieros más recientes revelan una contradicción notable al colocar a uno de los legisladores elegidos por estas circunscripciones especiales en la cima de la lista de representantes a la Cámara con mayor patrimonio neto.

Se trata del abogado James Hermenegildo Mosquera Torres, quien ejerce como representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 6. Esta jurisdicción electoral comprende un territorio estratégico formado por 13 municipios del departamento del Chocó y dos municipios del departamento de Antioquia. Según la declaración de renta que adjuntó a su reporte de bienes, el patrimonio líquido de Mosquera, definido como el activo total menos sus pasivos, ascendía a la cifra de $14.745 millones de pesos en el año 2024.

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Comparativa de Riqueza con Colegas

Para contextualizar la magnitud de esta fortuna, se requiere que una persona que perciba únicamente el salario mínimo vigente trabaje durante aproximadamente 700 años sin gastar un solo peso para alcanzar la misma suma. La distancia financiera entre Mosquera y el resto del cuerpo legislativo es abrumadora, ya que el segundo puesto en la lista lo ocupa Carlos Gumercindo De la Peña, del Partido de La U, quien reporta un patrimonio de $7.354 millones. Esto sitúa el patrimonio de Mosquera prácticamente en el doble de la cifra del siguiente congresista más rico.

Mosquera fue elegido por primera vez para el periodo legislativo que va de 2022 a 2026 y logró su reelección en marzo, contando con el aval del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita, conocido como Cocoman. En los comicios de 2022, la lista que integraba obtuvo 13.164 votos. Cuatro años después, la votación para la lista respaldada por Cocoman aumentó significativamente a 23.893 votos, cifra con la que el legislador aseguró su continuidad en la Cámara de Representantes.

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Salto Financiero y Origen de los Ingresos

Por mandato legal, los congresistas deben publicar su declaración de bienes y rentas y registrar cualquier posible conflicto de interés. En el caso específico de Mosquera, sus formularios, publicados en el portal de Función Pública, muestran un salto financiero llamativo. En 2023, su declaración de bienes y rentas reportó ingresos totales por $2.186 millones. Un año después, en 2024, la cifra se elevó drásticamente hasta llegar a $12.418 millones.

Al desglosar los ingresos de 2024, los salarios representaron $398 millones, los gastos de representación sumaron $246 millones y las cesantías aportaron $53 millones. El resto de la suma, equivalente a $11.719 millones, aparece clasificado simplemente como otros ingresos y rentas. Esta discrepancia entre el salario oficial y los ingresos totales reportados ha generado atención sobre el origen real de su patrimonio.

Gestión de Activos y Deudas

En el reporte correspondiente al año 2023, Mosquera registró una inversión en un Certificado de Depósito a Término (CDT) por valor de $14.118 millones y una deuda por crédito de consumo de $2.316 millones. Para el año 2024, el CDT ya no figura en sus activos, el congresista indica que no posee inversiones y su deuda ha disminuido a $7,8 millones. Los inmuebles han permanecido relativamente estables, pasando de nueve propiedades a diez, distribuidas en seis en Quibdó y cuatro en Bogotá, con un avalúo conjunto que se mantuvo cercano a los $2.000 millones.

Sin embargo, cambió la forma de reportar estos bienes. En 2023 especificaba que se trataban de casas, lotes, locales y un parqueadero, mientras que en 2024 todos aparecen simplemente bajo la categoría genérica de inmueble. El formulario tampoco registra sociedades, juntas directivas ni actividades económicas privadas adicionales, lo que limita la transparencia sobre el manejo de su patrimonio.

Controversias Legales y Tránsito Político

El medio EL COLOMBIANO intentó contactar al representante para preguntar por el origen de su patrimonio, pero al cierre de la edición no había respuesta. Mosquera nació en Istmina, Chocó, y es abogado especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Penal y Criminología. Su trayectoria política incluye trabajo con el político liberal Augusto Cicerón y luego con el exgobernador del departamento, Patrocinio Sánchez Montes de Oca.

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Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo en 2010, tras concluirse que no vigiló suficientemente el cumplimiento de un convenio para la prestación de servicios de salud por 150 millones de pesos, lo que resultó en pagos dobles en detrimento del patrimonio de Quibdó. Además de su labor política, Mosquera fue asesor jurídico de la secretaría de Educación de Chocó, inspector de Policía de Istmina y asesor de Cajanal y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Denuncias por Certificación de Víctima

Entre sus acciones públicas, Mosquera representó a víctimas de desplazamiento forzado y a familias de Bojayá, caso que hoy es objeto de cuestionamientos, ya que algunos de sus representados afirman que nunca recibieron el dinero acordado tras la indemnización. También ha enfrentado críticas por la forma en que obtuvo el documento necesario para postularse al Congreso por las curules de paz.

Para aspirar a estas curules, los candidatos deben estar certificados como víctimas por la Unidad para las Víctimas. En su declaración para obtener este certificado en noviembre de 2021, Mosquera aseguró que seis días antes había sido amenazado por grupos guerrilleros en Istmina y que por esa razón se desplazó. Este relato no convenció a la misma entidad que lo certificó.

En 2022, la oficina jurídica de la Unidad para las Víctimas denunció a Mosquera ante la Corte Suprema, cuando ya era representante, por presunto fraude en el registro. Uno de los documentos que apunta hacia esta presunta irregularidad es una carta de la Secretaría de Gobierno de Istmina, en la que se afirma que Mosquera no vivía en ese municipio cuando dijo que lo habían desplazado, según reveló el medio La Silla Vacía.