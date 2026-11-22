James Mosquera Torres, congresista del Chocó, rechaza ser el representante más acaudalado tras declarar 14.745 millones. Detalla su historial, deudas y postura política.

El nombre James Hermenegildo Mosquera Torres se asocia actualmente a una cifra patrimonial de $14.745 millones de pesos declarados en 2024. Este monto representa casi el doble del capital del segundo representante más rico de la Cámara de Representantes de Colombia. La entidad financiera equivale a lo que una persona con salario mínimo tardaría 700 años en acumular sin gastar un solo peso.

Origen del patrimonio y carrera profesional

Mosquera Torres asegura que su riqueza proviene de cuarenta años de trabajo honesto tras llegar a Bogotá en 1986. Estudió Derecho Administrativo y se especializó en Derecho Penal y Criminología. Trabajó con dos exgobernadores del Chocó y fue asesor en el ICBF.

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La fuente de su fortuna incluye diez inmuebles registrados en Quibdó y Bogotá. A sus 58 años, se define como abogado litigante y empresario que ha representado a víctimas del conflicto armado. El 23 de julio radicó una ley de incentivos tributarios para la región.

Deudas y críticas sobre transparencia

El congresista argumenta que la cifra no refleja su situación real al no descontar hipotecas y deudas. Su declaración de 2024 muestra deudas por solo 7,8 millones de pesos. Afirma que otros colegas ocultan patrimonios verdaderos.

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Las declaraciones públicas han generado consecuencias personales. La madre de sus hijos recibió amenazas tras la noticia. El 21 de julio, una bancada firmó declaraciones de respaldo al gobierno nacional.

Impacto social y posición legislativa

Mosquera Torres impulsa leyes sobre diversidad e inclusión en el congreso. Defiende que el presidente recorra las regiones pacíficas. Sus votaciones han sido clave en reformas de salud y jurisdicción agraria.