James Rodríguez abandona la Major League Soccer para unirse a la Selección Colombia

James Rodríguez, una de las figuras clave en el equipo nacional y de la selección de clubes más taquillera del planeta, ha abandonado su aventura por Estados Unidos para unirse a la concentración de la Selección Colombia para preparar la Copa del Mundo 2022.

La historia de James Rodríguez en la Major League Soccer (MLS) estaría llegando a su final. El jugador colombiano no entraría en los planes del Minnesota United y del DT Cameron Knowles para el próximo semestre, y desde Estados Unidos ventilan que su último partido con el cuadro fronterizo será el próximo miércoles contra Colorado Rapids.

James Rodríguez aterrizó en Estados Unidos en busca de minutos tras más de tres meses de inactividad. El destino sorprendió en un principio, pero podía garantizarle rodaje.

Sin embargo, la jugada no le salió como esperaba al ‘10’, que nunca se ganó el protagonismo que necesitaba en Minnesota por lo que su salida sería cuestión de días. De acuerdo con el periodista Michele Gianone, de Apple TV, James Rodríguez no continuaría en Minnesota United el próximo semestre y su salida se daría la próxima semana, antes de lo esperado porque se quiere unir a la Selección Colombia para preparar la Copa del Mundo.

La historia es así: el cucuteño será convocado para el encuentro de este domingo contra Austin, también estaría presente el próximo miércoles cuando los Loons reciban en su casa al Colorado Rapids en la fecha 13 de la MLS. Ese sería el partido de despedida del ‘10’ que se iría sin pena ni gloria. La noticia de última hora es esta, y las fuentes confirman que James Rodríguez estará disponible para mañana, para el partido del próximo miércoles.

Después de eso, se marchará del Minnesota United, y se marchará de la Major League Soccer para unirse a la concentración de la Selección Colombia para empezar a prepararse para la Copa del Mundo. Tiene una opción para extenderlo hasta el final de la temporada. Minnesota va a rechazar esa opción. La historia de James Rodríguez en la Major League Soccer termina el próximo miércoles.

James Rodríguez, que tenía contrato con los Loons hasta el próximo 30 de junio, tomaría un avión para aterrizar en Colombia y ponerse a las órdenes del DT Néstor Lorenzo, quien lo quiere en pleno estado de forma para afrontar el Mundial que inicia en poco más de un mes. Esa concentración comienza el próximo viernes. Es el 15 de mayo. Después de la Copa del Mundo, James Rodríguez no regresará a Minnesota.

Debemos recordar que su contrato termina el 30 de junio. Esto se ha estado gestando por un tiempo. La semana pasada, su agente y algunos representantes de la Federación Colombiana estuvieron en Minnesota. Se reunieron con la directiva, y como dijiste, no ha sido una buena temporada.

La aventura del cucuteño por Estados Unidos fue para el olvido. Casi jugó 103 minutos en la MLS repartidos en cuatro partidos. Solo fue titular en una ocasión y no ha pesado en el poco tiempo de juego que tuvo al sumar cero goles y cero asistencias. La decisión también llegaría porque el DT Cameron Knowles indicó hace escasos días que la posibilidad de que sume minutos es muy complicada.

En el partido del domingo sería suplente una vez más contra Austin





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