James Rodríguez mostró signos evidentes de agotamiento en Bogotá. Atlético Nacional empató 1-1 con Independiente Santa Fe, pero mantiene el liderato del Grupo A del Clausura.

El centrocampista James Rodríguez mostró señales inequívocas de fatiga física durante el duelo disputado en Bogotá. El jugador cucuteño se acercó al banco de suplentes situado junto a la cancha, buscó la mirada del técnico Lucas González y cruzó las manos sobre su pecho. Este gesto comunicó claramente que no podía continuar corriendo al minuto 72 del encuentro.

Intensidad física en la capital colombiana

James disputó setenta y cinco minutos en el estadio El Campín, ubicado a dos mil quinientos cincuenta y tres metros sobre el nivel del mar. La altitud pesada afectó su rendimiento, creando intermitencias a lo largo del partido. Al inicio del primer tiempo no tuvo mucha presencia, pero su influencia aumentó cuando faltaban diez minutos para el descanso. Lideró una cadena de pases clave que derivó en un penal cobrado tras intervención del VAR.

Also read Nacional convoca a James y Cardona para visita a Santa Fe en Bogotá

Cobertura polémica de VAR y gol de Morelos

El árbitro Bismarks Santiago inicialmente no sancionó la mano de Helibelton Palacios en la salida de Samuel Velásquez. El VAR revisó la jugada durante varios minutos hasta confirmar el despeque con el brazo. Alfredo Morelos convirtió el lanzamiento para empatar el partido, su séptimo gol en el segundo semestre. Esto igualó a Andrés Sarmiento como máximo goleador del elenco verde en esta fase.

Advertisement

Debilidad defensiva del equipo verdolaga

Santa Fe aprovechó la ventaja numérica física para asediar la defensa nacionalista. El equipo capitalino marcó gol al minuto 60 mediante Émerson Rivaldo Rodríguez. Atlético Nacional ha recibido veinte goles en veintidós partidos de Liga este semestre. La fragilidad defensiva representa una preocupación estratégica para la dirección técnica.

Claves para mantener el primer puesto

Nacional conserva cinco puntos en la cima del Grupo A. Sin embargo, el dominio está en riesgo si Independiente Medellín vence a Once Caldas en el Atanasio. Los verdolagas jugarán tres encuentros locales restantes en Medellín. Franco Armani, quien cedió la capitanía a James en Bogotá, afirmó el compromiso de ganar el torneo.