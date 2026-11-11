James Rodríguez asombra con gol y Atlético Nacional rezaga sin hogar en Manizales

En el duelo de ida de la semifinal de la Copa BetPlay, James Rodríguez marcó el primer gol de Atlético Nacional y aseguró un empate frente a Once Caldas. El duelo mostró las dificultades de la plantilla por las convocatorias internacionales.

El 26 de marzo, Atlético Nacional cerró la ida de la semifinal de la Copa BetPlay con un empate 1‑1 frente a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El gol de sitio de James Rodríguez, su primer marcador en el club, fue decisivo para evitar una derrota completa.

El gol de James Rodríguez asegura el empate

El colombiano volvió a ejecutar su primera racha de trayectoria sin ofrecer de importe al equipo, con su irregular hit de juego que se convirtió en la diferencia entre victoria y empate. El delantero de 29 años gestionó la temporada y garantizó sólo 1 objetivo en su primera partida en el club.

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La problemática de Lucas González y las convocatorias

El técnico del equipo de Antioquia, Lucas González, reveló en rueda de prensa la influencia de las convocatorias a las selecciones que reconfiguran la plantilla. El entrenador expresó que Nacional perdió ocho jugadores de su arancel profesional por compromisos internacionales en diversos niveles. Camet las convocatorias incluyen ocho de los 25 jugadores con los equipos nacionales: cinco en la Sub‑17, dos en la Sub‑20, incluidos el delantero titular Felipe Marín, y dos en la Selección mayor.

Según González, dichas fechas superpuestas limitan las posibilidades de montar nómina oficiales. El entrenador reconoció que se siente orgulloso del hecho de que sus futbolistas sean convocados, aunque refleja la consecuencia de perder a los jugadores, generando dudas sobre los cambios de registro durante la temporada.

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El desgaste físico y la falta de opciones de reemplazo

Lucas González manifestó que la acumulación de minutos de los jugadores activos reducido sus oportunidades para rotar al último momento. Junto a la ausencia de apoyo de los jugadores convocados, el ven el alto impacto de la reducción de los jugadores disponibles en la siguiente reunión de foros. La falta de rotación sugiere a la desviación y el equipo debe usar la ayuda para los comentarios de la vida de los jugadores durante el partido. El equipo se pasa en desgracia por la exención de la necesidad útil está disponible, y el entrenador se parece a la sesión de la vida de los jugadores contra un rival importante.

Perspectivas y próximos retos de la Copa BetPlay

Finalmente, el entrenador señaló que el objetivo principal es evaluar el estado de los jugadores antes de los siguientes encuentros. También instó a la franquicia a asegurar la recuperación de los futbolistas y garantizar la clasificación a la final de la Copa BetPlay. La siguiente fecha se revisará una vez el equipo haya atravesado el choque para afrontar el siguiente partido de la copa. El gol de James Rodríguez deja la sensación de que el equipo se recupera sobre la tête de la copa, pero las rotaciones siguen sin rotar aun.