James Rodríguez lideró la victoria de Atlético Nacional sobre el DIM con dos asistencias ante Juan Fernando Quintero en el Clásico Paisa del 25 de noviembre.

El 25 de noviembre se consolidará como una fecha histórica en el fútbol colombiano, marcando el primer enfrentamiento oficial entre James David Rodríguez y Juan Fernando Quintero en el mismo terreno de juego desde que ambos son considerados los mejores volantes creativos del siglo XXI. El escenario elegido para este duelo de talento fue el Clásico Paisa, uno de los encuentros más emblemáticos de Sudamérica, donde las hinchadas de ambos clubes manifestaron su fervor con pirotecnia antes del pitido inicial.

La supremacia de James en el Clásico Paisa

James Rodríguez, quien fichó por el Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026, dejó su mejor versión con el equipo verde paisa. Con una actuación destacada, el mediapunta cucuteño fue la figura indiscutible del partido, obteniendo una puntuación de 9,0 en la plataforma Sofascore. Su desempeño no fue casualidad, sino el resultado de un liderazgo táctico y técnico que dominó los 67 minutos que estuvo en cancha.

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Durante su intervención, Rodríguez completó 49 pases correctos de 55 intentados, lo que representa un asombroso 89 por ciento de efectividad. Sus dos asistencias fueron determinantes: la primera dirigida a William Tesillo y la segunda a Elías Cabrera. Además, contribuyó a la defensa con cinco acciones y realizó un solo remate al arco, demostrando un control total sobre el ritmo del juego.

Tras su salida, la hinchada verdolaga lo aplaudió de pie, reconociendo el esfuerzo físico y la calidad exhibida. Rodríguez declaró a Win Sports+ que estos partidos requieren darlo todo, señalando que el rival es un equipo con grandes jugadores. Afirmó que su sueño es ganar títulos, ya que el club exige esa competición constante y la victoria en este clásico fue justa.

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El esfuerzo insuficiente de Quintero con el DIM

Por otro lado, el duelo para Juan Fernando Quintero fue diferente. El técnico del Deportivo Independiente Medellín, Luis Amaranto Perea, decidió no arriesgar al jugador antioqueño como titular debido a una lesión previa. Quintero ingresó al terreno de juego al minuto 60, sustituyendo a Agustín Martegani, con la tarea de revertir un marcador que por aquel entonces favorecía al Nacional con un 2-1.

Con media hora por delante para intentar la remontada, Quintero mostró intención ofensiva. En sus 33 minutos de juego, completó 20 pases de 26 intentados, distribuyendo 12 de esos pases en la mitad del campo rival. Buscó constantemente conectar con Jackson Martínez, quien al minuto 62 envió un balón al vertical izquierdo del portero Franco Armani, situación que habría sido una asistencia clave.

No obstante, la falta de ritmo de juego se hizo evidente. El jugador del número 8 no aprovechó su capacidad en la media distancia y salió en blanco sin registrar un solo remate al arco. Este detalle técnico marcó la diferencia en la balanza del partido, donde Quintero no logró imponerse en este primer round frente a su compatriota.

Impacto inmediato y próximos desafíos

El resultado final consolidó al Atlético Nacional como líder del cuadrangular tras remontar 3-1 al DIM en un encuentro de alta intensidad. Este triunfo no solo otorga tres puntos vitales para la clasificación, sino que posiciona a James Rodríguez como el jugador clave en los momentos decisivos de la temporada.

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El Clásico Paisa deja una enseñanza clara sobre la vigencia de ambos talentos. Aunque Quintero tiene la oportunidad de redimirse, el ritmo del Nacional ya está asentado. La próxima vez que se crucen en un duelo directo será el próximo fin de semana, el 5 y 6 de diciembre, durante la fecha 5 de los cuadrangulares.

Este enfrentamiento establece un precedente en la rivalidad actual del fútbol colombiano. La superioridad técnica demostrada por Rodríguez en este partido histórico sugiere que el equilibrio entre ambos mediocampistas está provisionalmente roto a favor del cucuteño. Los aficionados y analistas ahora observan con atención cómo Quintero y el DIM reaccionarán ante esta derrota y el desafío inminente de las siguientes fechas.