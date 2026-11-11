James Rodríguez da el gol decisivo que salva el derbi Nacional‑Once Caldas

El volante James Rodríguez decide el derbi en Manizales con un gol de zurda a partir de un pase en profundidad, manteniendo la llama del tetracampeonato de Atlético Nacional en la Copa.

El derbi entre Atlético Nacional y Once Caldas, jugado el 13 de octubre de 2025 en el estadio Manizales, quedó marcado por el gol de James Rodríguez, que puso el empate definitivo ante una solitaria derrota que parecía inevitable a los 81 minutos del partido. El colombiano, de 35 años, volvió a salir en protagonismo tras diez finales de temporada sin marcar y sacó el atrevimiento de la victoria de su equipo de la carretera.

Cumple el gol que salvó el derbi

El empate llegó en una jugada de alta clase que recuerda al icono del Mundial de Brasil 2014. Rodríguez recibió el balón, desde la retaguardia, un pase en profundidad que le colocó a la espera al centro del rectángulo. Con un golpe de pecho, redirigió la pelota con su zurda dentro del área, sin permitir que el balón dejara de volar ni tocar el suelo. El atacante precipitó la pelota al centro del arco, y el guardameta blanco salió a la defensa sin éxito.

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El gol se mostró como un acto de destreza y una manifestación de la experiencia del artista del medio campo. Tras anotar, Rodríguez celebró con varios gestos carismáticos: sobre la banda del arco, se le vio alzando su brazo derecho tatuado con los nombres de sus hijos Salomé y Samuel, mientras el público ofrecía frenéticos aplausos tanto de los aficionados de Nacional como de los de Once Caldas.

El partido y el contexto táctico

El encuentro comenzó con deleitosa presión por parte del Once Caldas, que logró adelantarse en el marcador a los 37 minutos con un gol de Felipe Gómez. El jugador del verde, sin embargo, fue expulsado al final del encuentro por acumulación de amarillas, lo que anuló su precipitación en la activación de su equipo. Esta expulsión dejó al Nacional con una ligera ventaja defensiva, pero los mensajes de Lucas González, entrenador de los antioqueños, convocaron a sus jugadores a mantener la calma y la disciplina táctica.

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El gol de Rodríguez les permitió neutralizar la ventaja y mantener viable el objetivo de la temporada: el tetracampeonato en la Copa. A los 81 minutos, con el marcador a 1-1, el estadio Palogrande se volvió como una arena activa, con la energía de su afición corriendo contagiosa entre los asientos. El gol también salvó los planes de la mayoría de los suplentes, que esperarían el momento de la entrada en el campo para completar la victoria, mientras el equipo de América Vine sería la próxima prueba.

Impacto en la campaña y próximos pasos

Con este triunfo, Atlético Nacional afianza aún más su posición en la competición. El empate en el derbi se suma a las victorias de la temporada 2025, y el equipo mantiene la ilusión de un nuevo campeonato en la Copa Copa, tras haber ganado las ediciones de 2023, 2024 y 2025. El seguimiento de la campaña se enfocará ahora en la tercera fase de la fallera, donde el conjunto clasificará a los grupos finales del torneo.

Para los aficionados y la plantilla, el gol de Rodríguez revivió la confianza tras el prolongado periodo sin marcar como jugador. Su último fuego en territorio nacional fue a fines de la temporada pasada, y después de una odisea que incluyó la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, la aparición en la Copa queda como el momento de reafirmar su liderazgo en el área interna del Atlético Nacional. Al 13 de octubre, el club ya tiene la oportunidad de avanzar a la fase de grupos y mantenerse como la máxima potencia en las competiciones de la región.