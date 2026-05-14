James Rodríguez Finaliza su Etapa Temporal en Minnesota United para Enfocarse en la Selección Colombia y el Mundial 2026

El talentoso mediocampista colombiano cierra un ciclo productivo en la Major League Soccer, dejando una huella positiva en Minnesota United antes de reintegrarse a los entrenamientos de su selección nacional.

James Rodríguez ha puesto fin a su estancia provisional con el club Minnesota United , marcando el cierre de un capítulo breve pero significativo en su trayectoria profesional antes de retomar sus responsabilidades con la Selección Colombia .

Este movimiento se produce en un momento crucial, ya que el volante se prepara para integrarse a la concentración nacional con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026. En su último compromiso con el conjunto estadounidense, enfrentando a los Colorado Rapids, el astro colombiano volvió a demostrar la calidad técnica que lo ha catapultado a la fama mundial, siendo el eje central de la ofensiva de su equipo.

Durante los 64 minutos que estuvo en cancha, James desplegó una movilidad envidiable, alternando su posición entre el centro del campo y la banda izquierda, buscando siempre la mejor opción para filtrar pases o generar peligro en el área rival. La jugada más recordada de la jornada fue un potente disparo que dejó sin opciones al guardameta, pero que lamentablemente terminó estrellándose en el poste, dejando un sabor agridulce en el encuentro.

Más allá de la mala fortuna con el palo, la actuación de James fue integral. No solo se limitó a la creación de juego, sino que también mostró una faceta defensiva más activa, participando en la recuperación de balones y presionando la salida del adversario, aspectos que suelen ser objeto de debate entre sus críticos.

A pesar de que Colorado Rapids logró adelantarse en el marcador gracias a una anotación del brasileño Rafael Navarro al minuto 26, James no bajó los brazos y, en el segundo tiempo, ajustó su posición táctica, retrocediendo algunos metros para servir de puente entre la línea defensiva y los delanteros. Su salida del terreno de juego ocurrió bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles, quien decidió darle paso a Tomás Chancalay, sellando así la participación del colombiano en este periodo.

El balance final de su paso por Minnesota United es positivo: ocho partidos disputados entre la MLS y la US Open Cup, sumando un total de 273 minutos de juego y aportando dos asistencias clave en el duelo contra Austin FC, aunque el gol se le haya resistido en esta ocasión. El impacto de James Rodríguez trascendió las estadísticas numéricas, influyendo profundamente en la dinámica interna del vestuario.

El lateral Anthony Markanich destacó públicamente que la presencia del colombiano fue un motor motivacional para el grupo, actuando como un mentor y referente positivo para los jugadores más jóvenes que aspiran a alcanzar el nivel de élite. Esta capacidad de liderazgo silencioso es uno de los activos más valiosos que James lleva consigo de regreso a la Selección Colombia.

El club estadounidense confirmó oficialmente su liberación, permitiéndole viajar al campamento donde se prepara la estrategia para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en la zona conjunta de Estados Unidos, México y Canadá. Este torneo representa un desafío mayúsculo para el equipo cafetero, y contar con un jugador de la experiencia y visión de James es fundamental para aspirar a una clasificación exitosa y un desempeño competitivo en la máxima cita del fútbol.

Ahora, el foco de James se desplaza totalmente hacia el esquema nacional, donde buscará recuperar el ritmo competitivo máximo y coordinarse con sus compañeros para luchar por la gloria mundialista. Su paso por la MLS habrá servido como una puesta a punto física y mental, permitiéndole mantenerse activo en una liga que crece aceleradamente en calidad y visibilidad.

La expectativa de los aficionados colombianos es alta, pues saben que la magia de James en el pie izquierdo puede cambiar el rumbo de cualquier partido. Con la disciplina y el talento que lo caracterizan, el mediocampista inicia ahora una cuenta regresiva hacia el 2026, consciente de que cada entrenamiento y cada partido con la camiseta tricolor es un paso más hacia el sueño de conquistar el mundo.

El camino es largo, pero la determinación de James por dejar un legado imborrable en el fútbol de su país sigue intacta, convirtiéndolo en la pieza angular sobre la cual se construye la esperanza de millones de personas





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