James Rodríguez podría retirarse del fútbol profesional

James Rodríguez, el volante colombiano que actualmente milita en Minnesota United FC, estaría considerando retirarse del fútbol profesional una vez finalice su participación en el Mundial de 2026. La información fue revelada por medios nacionales y apunta a que habría comunicado internamente la posibilidad de ponerle punto final a su trayectoria después de la cita orbital.

La carrera de James Rodríguez podría estar entrando en su recta final. En las últimas horas tomó fuerza una información divulgada por medios nacionales que señala que el volante colombiano estaría contemplando retirarse del fútbol profesional una vez termine la participación de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

La versión fue revelada inicialmente por Caracol Radio y apunta a que el actual jugador de Minnesota United FC habría comunicado internamente la posibilidad de ponerle punto final a su trayectoria después de la cita orbital. Todo estaría relacionado con la incertidumbre alrededor de una eventual renovación con el conjunto estadounidense





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