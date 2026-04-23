James Rodríguez: Preocupación por su falta de minutos en el Minnesota United y su futuro en la Selección Colombia

El volante colombiano James Rodríguez sigue sin tener regularidad en el Minnesota United, lo que genera dudas sobre su estado físico y su participación en el Mundial 2026. Analizamos su situación actual y las posibles soluciones.

La situación de James Rodríguez en el Minnesota United continúa siendo preocupante y sin mostrar signos de mejora a medida que avanzan las semanas. A pesar de haber superado los problemas médicos que lo aquejaron tras su participación con la Selección Colombia en la fecha FIFA de marzo, el talentoso mediocampista colombiano ha tenido una participación mínima en los partidos de su equipo.

Su escaso tiempo de juego levanta interrogantes sobre su estado físico real y su adaptación al esquema táctico del entrenador Cameron Knowles. La victoria del Minnesota United 0-1 sobre el Dallas el miércoles 22 de abril, no incluyó ni un solo minuto para James, lo que subraya aún más su limitado rol en el equipo.

Es una paradoja que Knowles, en sus declaraciones públicas, elogie constantemente a su estrella, pero al mismo tiempo, no le brinde la oportunidad de demostrar su valía en el campo de juego. Esta situación genera incertidumbre y especulaciones sobre las razones detrás de esta decisión, que podría estar relacionada con su rendimiento físico, su adaptación táctica o incluso factores internos del equipo. El panorama se complica aún más al considerar el contexto del Mundial 2026.

James Rodríguez ha tenido un desempeño prácticamente nulo en los primeros cuatro meses del año, y su falta de ritmo fue evidente en los recientes amistosos contra Croacia y Francia, más allá de los problemas de deshidratación que sufrió posteriormente. Su escaso tiempo de juego en el Minnesota United, sumado a su limitada participación en los partidos de la Selección Colombia, dificultan su preparación para un torneo de la magnitud del Mundial.

Desde su llegada al Minnesota United a principios de febrero, James ha disputado solo cuatro partidos, acumulando apenas 106 minutos de juego. Esta cifra es alarmante, especialmente si se considera que solo 40 de esos minutos corresponden a partidos de la MLS, lo que significa que ni siquiera completa un tiempo de partido completo.

Si se suman los dos partidos jugados con la Selección Colombia en marzo, el total de minutos jugados por James asciende a 132, un balance que sigue siendo insatisfactorio para un jugador de su calibre y experiencia, y que además es el capitán de la selección nacional. La situación exige un análisis profundo y una estrategia clara para recuperar su forma física y su confianza en el campo de juego.

La ironía de la situación radica en que el Minnesota United ha logrado tres victorias consecutivas sin la presencia constante de James Rodríguez en el campo. Actualmente, el equipo ocupa el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 17 puntos, lo que sugiere que el equipo ha encontrado un funcionamiento efectivo sin depender exclusivamente de su estrella.

Sin embargo, la ausencia prolongada de James podría tener consecuencias a largo plazo, tanto para el equipo como para el propio jugador. La falta de ritmo de juego podría afectar su capacidad para rendir al máximo nivel en el futuro, y su moral podría verse afectada por la falta de oportunidades.

Es crucial que James Rodríguez y el cuerpo técnico del Minnesota United trabajen juntos para encontrar una solución que le permita recuperar su forma física, adaptarse al esquema táctico del equipo y volver a ser un jugador influyente en la MLS y en la Selección Colombia. La posibilidad de que Falcao García participe en el Mundial 2026, como se ha revelado recientemente, añade presión sobre James para demostrar su valía y asegurar su lugar en la convocatoria.

El tiempo apremia, y James Rodríguez necesita revertir esta situación lo antes posible para no perder la oportunidad de participar en un nuevo Mundial





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