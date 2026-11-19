El futbolista colombiano James Rodríguez se convirtió en el primer propietario en Colombia del exclusivo Lamborghini Revuelto. Conoce los detalles del superdeportivo híbrido y su valor.

El destacado mediocampista del Atlético Nacional, James Rodríguez, formalizó la adquisición del primer Lamborghini Revuelto que circulara en territorio colombiano. Este exclusivo superdeportivo híbrido enchufable, reconocido por su potencia y diseño vanguardista, fue entregado en las instalaciones del concesionario RR Autos en la ciudad de Medellín.

Entrega del Lamborghini Revuelto en Medellín

La oficialización de esta compra trascendió a través de las redes sociales del distribuidor RR Autos, entidad especializada en vehículos de alta gama con sede en Medellín. En el material visual compartido, se observa al futbolista cucuteño firmando los documentos legales pertinentes, recibiendo las llaves del vehículo y celebrando la incorporación de su nueva adquisición. Los seguidores del jugador también difundieron la noticia mediante publicaciones que incluían un carrusel de fotografías acompañadas de felicitaciones por parte de la marca.

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Especificaciones técnicas del Revuelto

El automóvil elegido por James Rodríguez presenta un llamativo color naranja Arancio Apodis, complementado con detalles en negro y rines deportivos que resaltan su estética agresiva. El modelo incorpora las características puertas de apertura vertical tipo tijera, un sello inconfundible de la firma italiana. Esta unidad representa una de las referencias más exclusivas del catálogo de Lamborghini y se destaca como el primer modelo híbrido enchufable de alto rendimiento desarrollado por la compañía.

El Revuelto actúa como el sucesor directo del reconocido Lamborghini Aventador, marcando una nueva etapa tecnológica para la marca. Su configuración mecánica combina un motor atmosférico V12 de 6,5 litros con tres motores eléctricos: dos ubicados en el eje delantero y uno en el trasero. Esta arquitectura avanzada permite alcanzar una potencia conjunta de 1.015 caballos de fuerza.

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Impacto en el mercado automotor colombiano

El valor comercial estimado de esta unidad en Colombia oscila entre los 2.800 millones y los 3.700 millones de pesos. Aunque RR Autos no reveló el monto exacto pagado por el futbolista, el costo refleja los gastos asociados a importación, aranceles, impuestos al consumo, transporte y seguros especializados requeridos para comercializar vehículos de esta naturaleza en el país. En mercados internacionales, versiones personalizadas pueden superar los 815.000 dólares.

Esta adquisición pone de manifiesto el dinamismo del mercado de automóviles de ultra lujo en Medellín, donde distribuidores especializados atienden la demanda de deportistas, empresarios y coleccionistas. Con esta incorporación, James Rodríguez enriquece su colección con uno de los superdeportivos más impactantes del mercado internacional, consolidando una novedad exclusiva en el segmento automotor colombiano.