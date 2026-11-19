El futbolista colombiano James Rodríguez se convierte en el primer propietario del Lamborghini Revuelto en Colombia, adquiriendo el exclusivo superdeportivo híbrido en Medellín.

El mediocampista colombiano James Rodríguez adquirió oficialmente el primer Lamborghini Revuelto importado a Colombia, consolidando su presencia con un vehículo de alta gama en la capital antioqueña. La transacción se consumió en la sede de RR Autos, un concesionario especializado en automóviles exclusivos ubicado en Medellín, donde el jugador de Atlético Nacional finalizó los trámites y recibió las llaves del automóvil en una ceremonia privada.

Detalles del vehículo híbrido exclusivo

El Lamborghini Revuelto que posee James es la primera unidad de este modelo en circular por las vías colombianas. El automóvil destaca por su diseño en el color naranja brillante oficial denominado Arancio Apodis, complementado con elementos en negro y rines deportivos de lujo. Una de sus características más distintivas son las puertas de apertura vertical, conocidas como puertas de tijera, que marcan la identidad estética de la marca italiana.

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Valoración comercial y mercado internacional

Aunque no se divulgó el monto exacto de la compra para el exjugador del Real Madrid, Porto y Mónaco, se estima que el valor comercial del vehículo oscila entre 2.800 millones y 3.700 millones de pesos colombianos. En los mercados internacionales, las versiones equipadas con opciones Ad Personam cotizan aproximadamente en 815.000 dólares, lo que sitúa al automóvil como una adquisición de nivel premium dentro del segmento de lujo.

Especificaciones técnicas y rendimiento superior

Este superdeportivo representa la primera generación híbrida enchufable de alto rendimiento de Lamborghini. Su sistema de propulsión combina un motor de gasolina tradicional V12 de 6,5 litros con aspiración natural y tres motores eléctricos, dos en el eje delantero y uno en el trasero, logrando un total de 1.015 caballos de fuerza. Esta configuración tecnológica permite una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y una velocidad máxima que supera los 350 km/h.

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Mejoras estructurales y diseño interior

En comparación con su predecesor, el Lamborghini Aventador, el Revuelto incorpora un chasis que pesa 9 kilos menos, lo cual compensa el peso adicional del sistema híbrido y garantiza un manejo de precisión quirúrgica. El interior del habitáculo adopta una arquitectura centrada en el conductor, inspirada en la aviación de combate, y está equipado con pantallas digitales avanzadas y mandos táctiles para una experiencia de conducción moderna.

Celebración en el concesionario antioqueño

>La entrega del vehículo fue documentada por RR Autos a través de una publicación en redes sociales que mostró al futbolista en la sala de ventas. Las imágenes y videos registraron el momento en que James Rodríguez firmaba los documentos necesarios, recibía las llaves de su nuevo automóvil y celebraba el evento en un espacio acondicionado con aperitivos y botellas conmemorativas, marcando la entrada oficial del coche en Colombia.