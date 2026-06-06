James Rodríguez se disculpa con Antonella Petro tras incidente en despedida de la Selección Colombia

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, envió un mensaje privado a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, después de que se viralizara un video en el que no se detuvo a saludarla durante los actos protocolarios de despedida rumbo al Mundial 2026. La joven, fan incondicional del futbolista, compartió la conversación y su respuesta emotiva, lo que generó una ola de apoyo en redes sociales y cerró el incidente con un mensaje de unidad.

El incidente entre James Rodríguez y Antonella Petro , hija del presidente de Colombia, durante los actos protocolarios de despedida de la Selección Colombia rumbo al Mundial de la FIFA 2026, desató una gran controversia en redes sociales.

Las imágenes mostraron cómo el capitán de la selección no se detuvo a saludar a la joven, que intentaba tomarse una fotografía, lo que generó críticas hacia el futbolista. Sin embargo, la respuesta de Antonella posteriormente cambió el tono de la conversación. Ella compartió un video en el que reveló que James Rodríguez le envió un mensaje privado disculzándose y ofreciéndole su camiseta. En su mensaje, el futbolista expresó: "Antonella, esa foto va!

Adicional cuenta con mi camiseta, dime: ¿Dónde te la hago llegar? Gracias por tu aliento para mi y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial ... Nos vemos pronto". Esta comunicación directa aclaró el malentendido y fue bien recibida por la joven, quien publicó: "Casi me da un infarto" y reiteró su admiración incondicional por el jugador.

Antonella, de 17 años, se identificó como fan número uno de la selección y compartió recuerdos de su infancia ligados a James Rodríguez, incluyendo la actuación de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Mencionó que incluso lo conoció en una actividad con la selección y le firmó una camiseta, y confesó que su admiración por él la inspiro a practicar fútbol.

El video, cargado de emotividad, concluyó con un mensaje optimista: "Voy a esperar con ansias el regreso de la Selección Colombia. Y ojalá ahí sí me pueda tomar la foto". Este gesto de Rodríguez y la respuesta madura de Antonella transformaron una situación potencialmente negativa en una muestra de respeto y unidad, recibiendo miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

La historia resalta el impacto de las redes sociales en la percepción pública y la capacidad de resolver conflictos a través del diálogo directo. Title: James Rodríguez se disculpa con Antonella Petro tras incidente en despedida de la Selección Colombia Description: El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, envió un mensaje privado a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro, después de que se viralizara un video en el que no se detuvo a saludarla durante los actos protocolarios de despedida rumbo al Mundial 2026.

La joven, fan incondicional del futbolista, compartió la conversación y su respuesta emotiva, lo que generó una ola de apoyo en redes sociales y cerró el incidente con un mensaje de unidad. Category: Deportes Keywords: ["James Rodríguez", "Antonella Petro", "Selección Colombia", "Mundial 2026", "incidente protocolario"





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

James Rodríguez Antonella Petro Selección Colombia Mundial 2026 Incidente Protocolario

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

James Rodríguez, supuestamente desplanta a Antonella Petro en acto de la SelecciónUn video que circula en las redes sociales muestra a James Rodríguez ignorando a Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, durante un acto de la Selección antes de viajar a Estados Unidos.

Read more »

Carlos Antonio Vélez sale en defensa de James Rodríguez por el tema con Antonella PetroEl pronunciamiento se dio tras la viralización de un video grabado durante la despedida oficial de la Selección Colombia.

Read more »

James Rodríguez y el supuesto desplante a Antonella Petro en despedida de la Selección ColombiaDurante la despedida de la Selección Colombia antes del Mundial, se viralizó un video donde James Rodríguez parece no saludar a Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, generando críticas y debates sobre su actitud.

Read more »

Controversia por video de James Rodríguez y Antonella Petro en despedida de la Selección ColombiaUn video viral del acto de despedida de la Selección Colombia en el aeropuerto de Catam, Bogotá, muestra a la hija menor del presidente Gustavo Petro, Antonella Petro, pidiendo una foto a James Rodríguez mientras él continúa con el protocolo. Este incidente generó un intenso debate en redes sociales, acusaciones de haber ignorado a la niña, denuncias de amenazas contra el jugador y su familia, y la intervención de la Federación Colombiana de Fútbol para rechazar cualquier tipo de agresión y recordar que el acto era protocolario. La polémica trasciende lo deportivo y se mezcla con lo político.

Read more »