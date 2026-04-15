James Rodríguez, titular y con paso firme en la US Open Cup: Minnesota United avanza a penales

El colombiano James Rodríguez regresó al once titular del Minnesota United en la US Open Cup tras superar una deshidratación. A pesar del empate sin goles contra Sacramento Republic, el equipo avanzó desde el punto penal, y James mostró destellos de su calidad en los 66 minutos que jugó.

El esperado regreso de James Rodríguez al once inicial del Minnesota United se convirtió en un punto culminante del fútbol estadounidense, generando gran expectación. Tras días de incertidumbre debido a un delicado cuadro de deshidratación que lo llevó incluso a ser hospitalizado durante tres días tras su paso por la Selección Colombia, el talentoso volante de Cúcuta volvió a la acción desde el principio, sumando así sus primeros minutos como titular con su nuevo equipo.

La plataforma para este reencuentro fue la US Open Cup, donde el Minnesota United se enfrentó como visitante al Sacramento Republic, un equipo de la USL Championship, la segunda división del fútbol estadounidense. El encuentro resultó ser una batalla intensa, con ambos equipos incapaces de romper el empate durante los 90 minutos reglamentarios ni en la prórroga, lo que obligó a la definición desde el punto penal. En la tanda de penales, el equipo de James demostró una mayor efectividad, alzándose con la victoria por 9-8 en un desempate prolongado, sellando así su pase a la siguiente fase del torneo. A pesar de que el marcador no se movió en el tiempo de juego, James Rodríguez dejó destellos de su calidad durante los 66 minutos que permaneció en el campo. El jugador colombiano se integró activamente en la construcción del juego, exhibiendo su característica visión de juego y un notable 84% de precisión en sus pases. Además, generó un pase clave que estuvo muy cerca de convertirse en una oportunidad clara de gol. También se animó a rematar a puerta, aunque sin éxito, y recibió dos faltas gracias a su movilidad entre líneas, demostrando ser, en ciertos momentos, el futbolista que mejor comprendió los ritmos del partido. A pesar de que el rival logró anular sus espacios y el Minnesota United no encontró la profundidad necesaria para asegurar la victoria en tiempo reglamentario, la presencia del '10' transmitió señales alentadoras en su proceso de recuperación futbolística. Lo más significativo para James fue la oportunidad de volver a competir desde el inicio y responder físicamente tras el episodio de salud que había encendido las alarmas. Verlo ser titular tan pronto después de una hospitalización sorprendió incluso a los aficionados del club, pero el colombiano respondió con calidad y jerarquía, dejando patente que está recuperando su forma poco a poco. Su sustitución por Tomás Chancalay en el minuto 66 pareció una medida prudente para gestionar su carga física, entendiendo que está saliendo de un proceso de recuperación exigente. Aunque todavía necesita continuidad para alcanzar su máximo nivel, el mediocampista colombiano ha dado un paso crucial: ha vuelto a sentirse protagonista y ha contribuido a que el Minnesota United avance en la competición copera





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