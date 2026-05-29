James Rodríguez y Luis Díaz se muestran motivados rumbo al Mundial

Los jugadores colombianos comparten sus sensaciones antes de la Copa del Mundo, destacando la importancia del equipo y el apoyo de los aficionados.

A días del inicio de la Copa del Mundo, las miradas del fútbol colombiano están puestas en James Rodríguez y Luis Díaz , las dos figuras más representativas de la selección nacional.

Ambos jugadores compartieron sus impresiones en entrevistas con los medios oficiales de la FIFA, dejando entrever la ilusión y el compromiso que sienten de cara al torneo. James Rodríguez, quien disputará su tercer Mundial tras brillar en Brasil 2014 y lidiar con una lesión en Rusia 2018, no escatimó elogios hacia su compañero Luis Díaz, a quien calificó como el ícono actual del equipo.

El '10′ colombiano acumula seis goles y cuatro asistencias en la historia de los Mundiales y ahora busca guiar a una nueva generación de talentos en la máxima cita del fútbol.

"Cuando se tiene a 'Lucho' sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo", afirmó Rodríguez, quien también destacó la importancia de conocer las virtudes de los compañeros para potenciar el rendimiento colectivo.

James agregó que intenta sacarle el máximo provecho a Díaz, reconociendo que todo lo que ha hecho ha sido único y que será grande, por lo que hay que cuidarlo como tal. Estas declaraciones reflejan la madurez de un jugador que ha pasado por diferentes etapas en su carrera y que ahora asume un rol de liderazgo en el vestuario. Por su parte, Luis Díaz, de 29 años, se mostró visiblemente emocionado al hablar de su debut mundialista.

"Es impresionante, poder jugar mi primera Copa del Mundo era un sueño de todo chico y de cada jugador, se me ha cumplido y voy a estar en la Copa del Mundo. Agradecido con Dios por esa oportunidad", señaló el extremo, que acaba de completar la mejor temporada de su carrera en el Bayern de Múnich, donde ganó tres títulos (Bundesliga, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania) y registró 26 goles y 23 asistencias.

Díaz también agradeció el apoyo incondicional de los aficionados colombianos, que han estado presentes en cada partido, desde la pasada Copa América hasta los amistosos, y aseguró que el equipo está muy motivado para hacer un gran Mundial. La dupla Rodríguez-Díaz ha sido determinante en la era de Néstor Lorenzo al frente de la selección colombiana.

Sus goles y asistencias fueron clave para que el equipo 'cafetero' lograra la clasificación al Mundial después de ocho años de ausencia, además de alcanzar el subcampeonato en la Copa América 2024. Ahora, con la experiencia de James y la explosividad de Díaz, Colombia aspira a dejar su huella en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La combinación de juventud y veteranía, junto con el respaldo de toda una nación, ilusiona a los seguidores del fútbol colombiano, que sueñan con repetir o superar las actuaciones históricas de equipos anteriores





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