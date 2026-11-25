James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ex ídolos de la Selección Colombia, protagonizarán su primer duelo profesional directo. Un enfrentamiento clave para Atlético Nacional y el DIM en la búsqueda de la final.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos de los jugadores más emblemáticos del fútbol colombiano, se preparan para enfrentarse en un duelo sin precedentes en su carrera profesional. Ambos figuras históricas de la Selección Colombia y antiguos compañeros de la generación dorada, ahora representan a los rivales tradicionales de Antioquia: Atlético Nacional e Independiente Medellín. Este choque, programado para este miércoles en el Estadio Atanasio Girardot, marca la primera vez que estos dos zurdos se medirán cara a cara en un partido oficial.

Una historia de hermandad y rivalidad futbolística

La conexión entre James Rodríguez y Juan Fernando Quintero es una de las historias más queridas del deporte nacional, marcada por una amistad familiar que trasciende las canchas. Conocidos desde la juventud, ambos fueron ídolos absolutos bajo la camiseta naranja, con momentos donde parecía que uno seguía los pasos del otro. James, nacido en la Comuna 13, fue la figura del combinado sub-20 en el Mundial de 2011, mientras que Juanfer, con apenas 16 años, debutó en el cuadro naranja y se perfiló como su posible sucesor.

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En 2013, Quintero se consolidó como la gran estrella del Suramericano sub-20 en Argentina, donde anotó goles espectaculares y luego capitaneó al equipo en la Copa del Mundo en Nueva Zelanda. La cumbre de su relación ocurrió el 19 de junio de 2014, durante la fase de grupos del Mundial de Brasil. En la victoria por 2-0 contra Costa de Marfil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, ambos compartieron cancha. James abrió el marcador al minuto 64 con un cabezazo, y Quintero amplió la ventaja al 70 con un contragolpe que nació de una recuperación del propio Rodríguez en mitad de cancha, usando su zurda mágica.

Trayectorias divergentes en Europa y Sudamérica

A pesar de su cercanía, sus caminos profesionales en Europa nunca se cruzaron. En el verano de 2013, Quintero fue el reemplazo de James en el FC Porto cuando este fichó por el AS Mónaco, dejando atrás la camiseta número 10 al joven de 20 años. Con el paso del tiempo, sus trayectorias se distanciaron geográficamente y en términos de rendimiento. Juanfer brilló principalmente en el escenario sudamericano, manteniendo su nivel con River Plate y Racing Club de Avellaneda tras su etapa internacional.

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Por su parte, James Rodríguez tuvo un periodo de inestabilidad que lo llevó a jugar para seis clubes diferentes en los últimos tres años, incluyendo Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, León de México, Minnesota United y Nacional de Medellín. Esta volatilidad contrastaba con la consistencia que Quintero buscaba retornar a la élite nacional, buscando consolidarse nuevamente como un referente tras no ser tenido en cuenta en sus últimos clubes del exterior.

El reencuentro en los clásicos de Antioquia

El destino, sumado a la voluntad de ambos futbolistas, los unió nuevamente cuando decidieron renunciar a la Selección Nacional tras la finalización del Mundial de Norteamérica 2026. Inmediatamente después, se convirtieron en los fichajes más destacados de los equipos tradicionales de Antioquia. Juan Fernando Quintero firmó con el DIM, club del que es hincha, mientras que James Rodríguez se unió al Atlético Nacional. Este enfrentamiento será el primero en toda su carrera profesional, aunque sus equipos ya se han medido dos veces desde su llegada, sin que se hayan visto las caras directamente.

La expectativa en torno a este partido es máxima, ya que los dos zurdos son considerados los jugadores que marcan la diferencia en sus respectivos planteles. Su amistad personal sigue intacta; durante las concentraciones de la Selección se veían juntos, y en el Mundial de Norteamérica grabaron videos para redes sociales con sus hijas. Sin embargo, en la cancha la competencia será feroz. En los choques previos, Quintero estaba lesionado por una lesión del 22 de septiembre que lo mantuvo fuera por más de 50 días, mientras que James sí participó, pero ahora ambos estarán disponibles.

Impacto deportivo y búsqueda del título

La presencia de ambos jugadores es fundamental para la recta final de la liga. Quintero, tras su larga recuperación, volvió al jugar contra Santa Fe en el inicio del cuadrangular, ratificando su importancia bajo las órdenes de Aramanto Perea. Con siete partidos en el segundo semestre, ha marcado un gol y registrado una asistencia, generando expectativa junto al volante argentino Agustín Martegani para las definiciones del Clausura. Su palmarés es limitado, con única la Copa Colombia de 2012 con el cuadro verde, lo que aumenta su motivación por ganar el campeonato más importante del fútbol colombiano.

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James Rodríguez, por su lado, ha disfrutado de una regularidad inexistente desde su paso por el fútbol mexicano en 2025. Bajo la tutela de Lucas González, quien lo describe como un amigo cercano, el mediocampista valorado en 1.5 millones de euros por Transfermarkt lleva 14 partidos disputados sin lesiones. Ha anotado dos goles, ambos en la Copa Colombia contra Once Caldas, y ha proporcionado tres asistencias en Liga y Copa. Este miércoles, el resultado no solo definirá el liderato, sino que acercará a sus equipos a la final de la Liga, un escenario que ninguno de los dos ha logrado conquistar hasta ahora.