El ascenso del Deportes Quindío a la Primera División se ve empañado por la controversia tras un vídeo en el que Jaminson Sandoval aparece fumando durante las celebraciones en Armenia.

El ascenso del Deportes Quindío a la primera división del fútbol colombiano después de 5 años de estar en el Torneo Betplay es algo que disparó la alegría en Armenia. Sin embargo, algunas actitudes no van acordes al festejo del éxito deportivo. En medio de la algarabía, la felicidad y el éxtasis de haber conseguido el objetivo, los futbolistas del cuadro cuyabro festejaron a todo dar en el camerino, con sus familias y amigos.

No obstante, el lateral Jaminson Sandoval apareció en un vídeo fumando, algo que desató polémica. Durante años se ha dicho que los jugadores profesionales son un ejemplo a seguir para las futuras generaciones, razón por la cual se les pide ser cuidadosos con lo que hacen, ya que puede escalar rápidamente en el ojo público.

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Detalles del vídeo y controversia inicial

El caso de Sandoval fue así, en medio de la celebración, se vio al jugador fumando algo, esto a priori no es favorable para un atleta. En el vídeo que compartió el mismo jugador a través de sus redes sociales, se le ve inhalando el humo del cigarrillo (no se sabe de qué era) y decir "La chimenea Sandoval".

Completa la frase con: "Muchachos, ya estoy desbastado, ya no sirvo para nada", algo que habla de su estado en el momento del vídeo. Algunos en redes sociales también encienden las alarmas por alguna situación de salud mental que pueda estar atravesando el jugador. Por otro lado, los mismos fanáticos han demostrado desagrado por la actitud de Sandoval.

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Reacciones en redes y postura del club

La respuesta inmediata de los seguidores del club ha sido de rechazo hacia la imagen proyectada por el defensa. Las plataformas digitales se han llenado de comentarios criticando la decisión de Jaminson Sandoval de mantener esa conducta visible públicamente.

Hasta el momento, el Deportes Quindío no se ha manifestado ante este hecho. La directiva y los otros miembros del plantel mantienen una posición oficial de silencio mientras la controversia gira en torno a las redes sociales.

Impacto en la cultura deportiva colombiana

Este incidente resalta la presión constante sobre los atletas de alto rendimiento en Colombia. La expectativa de ser modelos a seguir choca a menudo con la realidad humana de los deportistas que celebran logros históricos como el retorno a la máxima categoría tras cinco años de ausencia en el Torneo Betplay.