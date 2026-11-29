El lateral de Deportes Quindío Jaminson Sandoval desató controversia al compartir un video fumando en el vestuario tras el ascenso a la primera división del fútbol colombiano, generando debate sobre el rol del deportista.

La noticia del ascenso del Deportes Quindío a la primera división del fútbol colombiano ha provocado una intensa euforia en la ciudad de Armenia. Este logro deportivo, alcanzado tras cinco años de permanencia en el Torneo Betplay, marcó un hito histórico para el club y sus seguidores. No obstante, entre la generalidad de la celebración, una conducta individual del futbolista Jaminson Sandoval ha generado un fuerte debate público sobre la imagen de los atletas profesionales.

El video viraliza la actitud controversial

Durante los festejos en el vestuario, junto a su familia y allegados, Sandoval apareció en un video distribuido por sus redes sociales donde se le observa inhalando el humo de un cigarrillo. El lateral pronunció la frase La chimenea Sandoval y continuó diciendo Muchachos, ya estoy desbastado, ya no sirvo para nada, expresando un evidente agotamiento físico y mental tras la competencia.

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Crisis de imagen en el deporte profesional

Este incidente resalta la constante presión que recae sobre los futbolistas para servir como modelos a seguir para las nuevas generaciones. Se espera que los profesionales del deporte mantengan una conducta impecable, pues cualquier acción negativa puede escalar rápidamente en la opinión pública y dañar la reputación del club. La exposición mediática convierte cada gesto en un asunto de interés general.

Reacciones de la opinión y posible salud mental

La reacción en las redes sociales ha sido mixta pero predominantemente crítica. Muchos usuarios han señalado su desagrado por la actitud mostrada en el vídeo. Además, existen preocupaciones específicas respecto a la salud mental del jugador, ya que las palabras pronunciadas sugieren un estado de crisis o vulnerabilidad emocional tras el esfuerzo deportivo desmedido.

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Posibles consecuencias y pasos a seguir

Hasta el momento, el Deportes Quindío no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este hecho. La ausencia de una respuesta institucional mantiene la incertidumbre sobre las sanciones o medidas internas que podrían aplicarse. El club enfrenta el desafío de gestionar la narrativa pública mientras los fanáticos expresan su descontento con las acciones del lateral.

Contexto del logro deportivo y su impacto

El ascenso a la primera división representa un objetivo cumplido para el cuadro cuyabro después de una larga espera. Sin embargo, la controversia generada por el video ha oscurecido parte de la alegría colectiva. La situación pone de manifiesto la dificultad de equilibrar la libertad personal de los jugadores con las altas expectativas de conducta social que exige el entorno del fútbol de alto rendimiento.