Janer Villarreal se sumerge en la piel de Juan Pablo Escobar: La pérdida de la inocencia en 'Dear Killer Nannies'

El actor Janer Villarreal explora la compleja infancia de Juan Pablo Escobar en la nueva serie de Disney+, revelando los desafíos emocionales y la búsqueda de la inocencia perdida en medio de la oscuridad del narcotráfico colombiano.

Interpretar un personaje siempre conlleva una serie de desafíos, pero cuando ese personaje se desarrolla en el contexto de uno de los periodos más sombríos de la historia colombiana, la tarea se vuelve significativamente más compleja y profunda.

Este es el relato de Janer Villarreal, el actor que da vida a Juan Pablo Escobar durante su adolescencia en la nueva serie de Disney+, Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, una producción que explora la infancia del hijo del infame narcotraficante. Desde el inicio del proyecto, Villarreal comprendió que el núcleo emocional de la historia no residía en la ostentación del lujo o en el ejercicio del poder, sino en algo mucho más delicado y vulnerable: la pérdida de la inocencia.

“Juan Pablo es, ante todo, un niño que experimenta la constante erosión de su inocencia, de su familia, de su privacidad”, explica el actor en una conversación con EL HERALDO. Esta idea central permea toda la serie, desde el primer episodio, y se convierte en el motor que impulsa la evolución del personaje.

Sin embargo, para el actor barranquillero, comprender este proceso no fue una tarea sencilla.

“Intentar ponerme en la piel de este niño fue un reto constante, una pregunta recurrente: ‘¿Cómo voy a lograr esto? ’”, confiesa. En este proceso, el trabajo de los actores más jóvenes que interpretaron a Juan Pablo en su niñez fue fundamental. Villarreal no duda en reconocer el talento excepcional de estos jóvenes actores, quienes supieron capturar con precisión la esencia de lo que se buscaba transmitir.

La serie no solo se centra en la vida de Juan Pablo Escobar, sino que también ofrece una mirada a la compleja realidad colombiana de la época, un periodo marcado por la violencia, el narcotráfico y la pérdida de valores. La producción busca explorar las consecuencias de este contexto en la vida de un niño que creció en medio de un mundo de criminalidad y peligro.

Un elemento crucial en el proceso de preparación de Villarreal fue su contacto directo con el propio Juan Pablo Escobar, quien participó activamente en el desarrollo del proyecto. Aunque las conversaciones no fueron frecuentes, sí resultaron ser profundamente reveladoras.

“En las pocas ocasiones que tuve la oportunidad de hablar con él, nuestras conversaciones se extendieron por un tiempo considerable”, recuerda el actor. Más allá del guion, Villarreal encontró en estos diálogos detalles sutiles que enriquecieron su interpretación y le permitieron comprender mejor la complejidad del personaje.

“En sus relatos, se escondían numerosos matices, sombras que no eran tan evidentes en el guion”, explica. El objetivo no era imitar a Juan Pablo Escobar, sino comprender la dimensión humana de su historia, sus motivaciones y sus sentimientos. Un ejemplo sencillo, pero a la vez revelador, fue un gesto cotidiano que el actor le preguntó.

“Le preguntaba sobre cosas simples, como el saludo que tenía con las ‘nannies’… detrás de ese saludo se escondían muchas sensaciones”, relata Villarreal. Este gesto, aparentemente trivial, estaba cargado de una realidad dura y dolorosa: la posibilidad constante de perder a las personas que lo rodeaban.

“Él estaba acostumbrado a perder amigos… entonces, en ese saludo se guardaba también la oportunidad de quizá ver a su compañero por última vez”, explica el actor, transmitiendo la angustia y la incertidumbre que caracterizaban la vida de Juan Pablo Escobar. Este tipo de detalles le proporcionaron al actor una perspectiva distinta sobre el personaje y, en general, sobre la historia de Colombia. El impacto de este proyecto en Villarreal fue inevitable.

El actor asegura que la serie le ha brindado una mirada más consciente y crítica sobre la realidad colombiana.

“Me llevo mucha más conciencia del país en el que estoy”, afirma. También le ha dejado una reflexión más íntima sobre el presente y la fragilidad de la vida.

“Aprendí a valorar mucho más las cosas que tengo… todo en esta vida es efímero”, reflexiona. La serie, que cuenta con la participación de John Leguizamo en el papel de Pablo Escobar, también representó para Villarreal la oportunidad de compartir set con actores a los que ha admirado durante años.

“Es completamente un privilegio… espero todo el tiempo que se me pegue mínimamente algo”, comenta con una sonrisa. A pesar de la dureza del tema que aborda, el ambiente de rodaje fue, según el actor, cercano y generoso.

“Fue un verdadero placer trabajar con ellos… me lo pasé genial con mis compañeros”, cuenta, resaltando el contraste entre la intensidad de la historia y la dinámica del equipo. La serie Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, se presenta como una propuesta audaz y conmovedora que busca explorar las complejidades de la infancia en medio de la violencia y el narcotráfico, ofreciendo una mirada profunda y humana a una historia que ha marcado la memoria colectiva de Colombia.

La interpretación de Janer Villarreal promete ser uno de los puntos fuertes de la serie, gracias a su compromiso y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la complejidad de un personaje que creció a la sombra de un imperio criminal





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