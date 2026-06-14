Japón logra empate agónico ante Países Bajos en el Mundial; Colombia femenina asegura su cupo

Resumen de la primera jornada del Mundial 2026, con el dramático empate de Japón frente a Países Bajos y la clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo tras ganar la Liga de Naciones.

El Mundial 2026 arrancó con un partido vibrante entre Japón y Países Bajos que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último segundo. El equipo japonés, conocido por su disciplina táctica y velocidad, se enfrentaba a una selección neerlandesa que tradicionalmente domina el juego aéreo.

Desde el pitido inicial, los Países Bajos impusieron su estilo, aprovechando la estatura de sus delanteros para generar peligro en el área rival. Sin embargo, Japón respondió con una defensa ordenada y transiciones rápidas. El primer gol llegó al minuto 34, cuando un centro preciso desde la banda izquierda encontró la cabeza de un atacante neerlandés, que venció al arquero japonés con un potente remate.

La ventaja parecía inclinar el partido a favor del equipo europeo, que continuó presionando en busca del segundo tanto. Pero Japón no se rindió y mantuvo la calma, sabiendo que el partido era largo. En la segunda mitad, los asiáticos ajustaron su estrategia, ganando mayor posesión y generando ocasiones claras. El entrenador nipón realizó cambios ofensivos que revitalizaron al equipo, y el público comenzó a corear con esperanza.

Fue entonces cuando ocurrió la jugada que desató la locura: un balón largo desde el medio campo, combatido en el aire por el delantero japonés, que logró desviarlo hacia su compañero. Este, con un control orientado, sacó un potente disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco neerlandés. El estadio explotó en júbilo; era el minuto 89 y Japón empataba el partido de manera agónica.

Los jugadores se abrazaron en el campo, celebrando un punto que sabía a victoria por las circunstancias. Los neerlandeses, por su parte, quedaron atónitos, pues habían dominado gran parte del encuentro pero no lograron cerrar el marcador. El empate final reflejó la garra del equipo asiático, que demostró que en el fútbol nunca se debe bajar los brazos. Este resultado deja al grupo muy parejo, con Japón sumando un punto valioso y Países Bajos lamentando las oportunidades perdidas.

Paralelamente, la Selección Colombia femenina vivió una jornada histórica al asegurar su clasificación a la Copa del Mundo y, de paso, encaminarse hacia el título de la Conmebol Liga de Naciones. El equipo dirigido por el entrenador colombiano mostró un juego sólido y efectivo, basado en la tenencia del balón y la presión alta. En el partido decisivo, las cafeteras se impusieron con autoridad a su rival, gracias a un gol tempranero que les permitió controlar el ritmo.

La defensa se mantvo firme, evitando cualquier intento de reacción, y el mediocampo generó constantes opciones de ataque. La victoria no solo garantizó el boleto al mundial, sino que también afianzó la confianza del grupo de cara a las instancias finales del torneo. Las jugadoras destacaron la unidad del equipo y el apoyo de la afición, que llenó las gradas con cánticos y banderas.

Colombia se perfila como una de las favoritas para llevarse el título de la Liga de Naciones, un torneo que ha servido como preparación para el gran evento global. La capitana expresó su orgullo por el logro y prometió seguir trabajando para dejar en alto el nombre del país. Este doble éxito, el empate de Japón y la clasificación colombiana, llena de emoción a los seguidores del fútbol, que esperan con ansias los próximos encuentros.

El ambiente futbolero se completa con otras noticias destacadas, como la goleada histórica de Alemania sobre Curazao en el debut mundialista, donde los europeos demostraron su jerarquía con un marcador abultado que reflejó la diferencia de categoría. Además, tres jugadores de la Selección Colombia masculina enviaron un mensaje de aliento antes de su debut, pidiendo el apoyo incondicional de los hinchas.

En el ciclismo, Maxim Van Gils ganó la sexta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes, sacudiendo la clasificación general con un ataque certero en la montaña. Y en una emotiva historia, un niño con discapacidad de Sincelejo viajará para ver a la Selección Colombia, cumpliendo el sueño de presenciar un partido en vivo. Todos estos acontecimientos demuestran la intensidad del deporte en este 2026, con emociones que cruzan fronteras y unen a las personas en torno a la pasión compartida.

La jornada mundialista apenas comienza y ya deja momentos inolvidables para los amantes del fútbol





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