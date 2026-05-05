Japón se corona campeón en el Mundial Sub-23 de Sóftbol, pero el himno de 'Dragon Ball Z' roba el show en Colombia

La selección japonesa se llevó el título en el Mundial Sub-23 de Sóftbol en Colombia, pero el momento más memorable fue cuando en lugar del himno nacional sonó 'Cha-La Head-Cha-La' de 'Dragon Ball Z' durante la ceremonia de premiación. El torneo marcó un hito para el país como sede y dejó imágenes inolvidables.

La final de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 de la World Baseball Softball Confederation 2026 no solo dejó un nuevo campeón, sino también uno de los momentos más comentados para este deporte en Colombia.

La selección de Japón, número uno del mundo, se quedó con el título tras vencer 4-2 a Australia en el estadio 20 de Enero de Sincelejo, pero lo que ocurrió después del partido terminó robándose toda la atención. Durante la ceremonia de premiación, y en medio de un recinto con más de 10.000 espectadores, en lugar del himno nacional japonés sonó 'Cha-La Head-Cha-La', la icónica canción de apertura de 'Dragon Ball Z'.

El inesperado momento generó sorpresa inmediata entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las reacciones no tardaron en aparecer. Me cuaje de la risa cuando salieron con eso, escribió un usuario, mientras otro describió la escena como realismo mágico. También hubo comentarios irónicos como: Hubieran puesto la versión para Japón.

Tal vez nunca hayan oído la versión para Latinoamérica y Pa’ que se sintieran como en casa. El equipo japonés entregó un torneo sólido que confirmó su posición como líder en esta disciplina. El campeonato, disputado en Sincelejo, marcó además un hito para Colombia, que por primera vez fue sede de una competencia global de este deporte.

Los partidos se llevaron a cabo en los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrazola, con organización de la Federación Colombiana de Sóftbol y autoridades locales. El triunfo también tuvo un valor simbólico para Japón, que venía de quedarse con el subcampeonato en la edición de 2023, disputada en Paraná, Argentina, precisamente ante Australia. Esta vez, la historia fue distinta y los asiáticos lograron revertir ese resultado para consagrarse campeones.

Durante el torneo, la selección japonesa ya había conectado con el público local al celebrar sus carreras usando el tradicional sombrero vueltiao, un símbolo cultural colombiano que se convirtió en parte de su festejo en el diamante. El episodio de la premiación no solo puso el foco sobre la organización del evento, sino que también evidenció el alcance cultural de 'Cha-La Head-Cha-La', interpretada originalmente por Hironobu Kageyama y popularizada en Latinoamérica por Ricardo Silva.

La canción, asociada a generaciones enteras, terminó acompañando un momento trascendental para el deporte en territorio colombiano. Colombia finalizó en la décima posición del torneo, en una competencia que reunió a delegaciones de diferentes continentes y mostró al país como nuevo escenario para eventos internacionales de sóftbol





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