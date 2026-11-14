Japón vence 3-2 a Brasil en Singapur; Ancelotti critica al árbitro

La selección japonesa logró su segunda victoria histórica ante Brasil con un 3-2 en Singapur. Carlo Ancelotti y Raphinha recibieron tarjetas rojas tras reclamar decisiones arbitrales en el amistoso del Estadio Nacional.

La selección de fútbol de Japón obtuvo una victoria significativa al imponerse por 3-2 ante la selección de Brasil en un encuentro amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur. Este resultado permitió al equipo nipón cobrar revancha por la eliminación sufrida frente a los brasileños en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Fue únicamente la segunda vez en la historia que Japón logró vencer a Brasil, lo cual evidencia la clara evolución del fútbol nacional y el momento crítico que atraviesa el pentacampeón del mundo.

Detalles del triunfo nipón

El anterior triunfo japonés ante Brasil había ocurrido en un amistoso celebrado en Tokio durante octubre de 2025, con el mismo marcador de 3-2. En el torneo mundialista anterior, Brasil había eliminado a Japón con una victoria ajustada de 2-1, gracias a un tanto marcado en el descuento por Gabriel Martinelli. En esta ocasión, la selección brasileña no pudo evitar la derrota en tierras asiáticas.

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Mecánica del partido y goles

Japón aprovechó la enorme distancia entre las líneas defensivas y ofensivas de Brasil para ejecutar contraataques rápidos y letales. Takefusa Kubo abrió el marcador en el minuto 15, iniciando una jugada desde el centro del campo. Daizen Maeda desperdició dos oportunidades claras de marcar el segundo gol cara a cara con el portero en el minuto 18. Seguidamente, Keito Nakamura completó el ataque japonés para consolidar el 2-0 inicial ante una selección brasileña sin ideas en el ataque.

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Reacción de Brasil y polémica final

El joven jugador del Chelsea, Estevão, generó peligro desde la derecha hasta que Vinícius Júnior descontó desde fuera del área en el minuto 33. Brasil mejoró ligeramente en la segunda mitad, pero solo logró empatar gracias a un disparo cruzado de Vinícius Júnior en el minuto 75 que tocó el palo. Endrick estuvo cerca de dar la victoria con un disparo al larguero, pero en el descuento, Sakamoto marcó el 3-2 final tras un rebote, decisión muy protestada por los brasileños que reclamaron falta a João Gomes.

Respuestas de los entrenadores

Carlo Ancelotti y Raphinha recibieron tarjetas rojas por invadir el césped y por haber sido sustituidos respectivamente. Raphinha criticó duramente el arbitraje, señalando que es difícil competir cuando se juega contra el árbitro. Ancelotti también defendió a su equipo, indicando que el resultado se vio condicionado por la actitud del colegiado singapurense, quien consideró que no tenía la experiencia necesaria para dirigir un encuentro de este nivel, a pesar de reconocer la calidad de los jugadores que debutaron.