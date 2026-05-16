Jarlan Barrera y Fredy Montero: Regresos Clave para el Real Cartagena en la Primera B

El Real Cartagena se prepara para enfrentar al Bogotá FC con el regreso de Jarlan Barrera y la posible participación del goleador Fredy Montero.

El equipo del Real Cartagena se encuentra en un momento decisivo de su camino hacia la gloria en el Torneo de la Primera B . La noticia que ha generado mayor expectativa entre la hinchada y el cuerpo técnico es el inminente regreso a las canchas del volante ofensivo Jarlan Barrera .

Tras haber enfrentado una complicada lesión muscular que lo mantuvo alejado de la acción durante tres encuentros fundamentales en la primera etapa de los cuadrangulares semifinales, Barrera finalmente ha superado las pruebas físicas y ha respondido positivamente a las cargas de entrenamiento impuestas durante la semana. Su capacidad para generar juego, su visión periférica y esa chispa creativa que lo caracteriza son elementos que el equipo ha extrañado en el terreno de juego.

Se espera que el jugador sea incluido en la convocatoria oficial para el enfrentamiento programado para este domingo a las 7:40 p.m. contra el Bogotá FC, un duelo donde cada detalle táctico será determinante para asegurar la clasificación. El panorama competitivo en este cuadrangular es sumamente cerrado y tenso. Actualmente, el Real Cartagena se encuentra en una lucha directa por el liderato, compartiendo la cima con Unión, quienes suman 7 puntos, al igual que el equipo cartagenero.

No obstante, la tabla de posiciones otorga una ligera ventaja a Unión gracias al denominado punto invisible, un criterio de desempate que pone al equipo rival un paso adelante en la clasificación general. Mientras tanto, el equipo de Barranquilla permanece acechando con 5 puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar a la gran final.

En el extremo opuesto se encuentra el Bogotá FC, que con apenas dos unidades acumuladas ha quedado matemáticamente eliminado de la contienda, aunque esto no significa que el partido sea sencillo, ya que el orgullo deportivo y la localía suelen jugar un papel crucial en estos cierres de etapa. Paralelamente al regreso de Barrera, existe una preocupación latente y una esperanza constante respecto al estado de salud de Fredy Montero.

El delantero estrella ha estado lidiando con un dolor persistente en uno de sus tobillos, una molestia que ha afectado su rendimiento óptimo pero que no ha mermado su capacidad goleadora. Montero, en un acto de compromiso con la institución, optó por recibir infiltraciones para mitigar el dolor y poder seguir aportando al equipo.

Sus números hablan por sí solos: ha anotado un total de 44 goles desde que llegó al Real, habiendo registrado 14 tantos solo en la presente temporada. Su presencia en el área es fundamental no solo por su capacidad de definición, sino por la jerarquía y el liderazgo que imprime en cada jugada. El cuerpo médico trabaja intensamente para que el goleador esté disponible este domingo y pueda liderar la ofensiva en la capital.

La posible coincidencia de Jarlan Barrera y Fredy Montero en el once inicial representaría un salto cualitativo significativo para la ofensiva del Real Cartagena. La combinación de la creatividad de Barrera en la zona de creación y la eficacia letal de Montero en el área rival podría ser la fórmula perfecta para desmantelar la defensa del Bogotá FC.

Para el director técnico, contar con estas dos figuras recuperadas permite diversificar las opciones de ataque, pasando de un juego más directo a uno más elaborado y peligroso. La recuperación física de Jarlan, quien ya ha mostrado destellos de su calidad técnica en encuentros anteriores, llega en el momento justo para aportar esa frescura y dinamismo que el equipo necesita para romper líneas defensivas cerradas.

En conclusión, el encuentro del domingo no es solo un partido más en el calendario, sino una prueba de fuego para la resiliencia y la profundidad de la plantilla del Real Cartagena. Con la presión de recuperar el liderato y asegurar el pase a la final, la vuelta de sus figuras más emblemáticas inyecta un optimismo renovado en la afición.

El desafío en Bogotá será arduo, pero el Real llega con la motivación de cerrar con fuerza esta quinta fecha de los cuadrangulares, confiando en que el talento individual de sus estrellas y el orden colectivo los lleven a obtener los tres puntos necesarios para seguir soñando con el ascenso. El fútbol es un juego de detalles, y la recuperación de Barrera y la disponibilidad de Montero podrían ser los detalles definitivos que inclinen la balanza a favor del equipo costeño





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