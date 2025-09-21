Javier Gandolfi deja la dirección técnica de Atlético Nacional

El entrenador argentino Javier Gandolfi deja su cargo como director técnico de Atlético Nacional tras la derrota ante Atlético Bucaramanga y las críticas por la eliminación en la Libertadores.

El argentino Javier Gandolfi ha dejado de ser el director técnico de Atlético Nacional , tras la derrota frente a Atlético Bucaramanga en condición de local, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay. La salida de Gandolfi se produce en medio de un ambiente de críticas, principalmente tras la eliminación del equipo en la Copa Conmebol Libertadores, en la fase de octavos de final, y por algunas irregularidades en el rendimiento del equipo en el torneo doméstico.

Tras la publicación del comunicado oficial, el entrenador argentino compartió una carta en sus redes sociales, en la que se despidió de Atlético Nacional, asegurando que 'trabajó con la máxima dedicación y profesionalismo'. 'A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club', inició su comunicado. Gandolfi reiteró que él y su cuerpo técnico cumplieron con las exigencias de dirigir a Atlético Nacional. 'Estoy convencido de que, junto a mi cuerpo técnico, estuvimos a la altura en el desempeño de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer momento en que llegamos a sus instalaciones', añadió. Además, el entrenador reconoció que durante su tiempo en el club se presentaron 'circunstancias difíciles de explicar'. 'Todos somos conscientes de que en el fútbol existen situaciones complejas de entender, que no dependen únicamente del trabajo y sus metodologías, pero estoy seguro de que hemos dejado una buena base para el futuro y que el balance es positivo'. Finalmente, Javier Gandolfi expresó su agradecimiento a los directivos, a los aficionados y, especialmente, a la plantilla de jugadores. 'Quiero agradecer a la propiedad, a su presidente y a la dirección deportiva, la confianza y la libertad con la que hemos trabajado, a la plantilla por su entrega, compromiso y sana convivencia; fue un honor dirigirlos. También quiero resaltar a todos los empleados y colaboradores que, con su respeto y predisposición, nos facilitaron el día a día, y por último, a todos los hinchas que, con su apoyo, nos acompañaron en cada partido y en todo momento', concluyó





