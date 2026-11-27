La Personería de Bogotá levantó la suspensión de Javier Prieto en la alcaldía de Kennedy al verificar la legalidad del contrato de vigilancia. Conoce los detalles del caso.

Javier Prieto Tristancho ha retomado oficialmente el cargo de alcalde local encargado en Kennedy tras un mes de suspensión provisional. La medida preventiva fue revocada por la Personería de Bogotá, entidad que verificó la regularidad del proceso contractual. Esta decisión pone fin a la interinidad administrativa impuesta el 27 de octubre por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de vigilancia.

Revisión Técnica Levanta Medida Preventiva

La Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico del órgano de control distrital dejó sin efectos la suspensión de manera inmediata. El organismo determinó que el contrato integral de vigilancia y seguridad privada ya había sido adjudicado con éxito. Al existir este contrato en vigor, desaparecieron los motivos de riesgo que justificaban la medida de protección inicial contra el funcionario.

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Los funcionarios técnicos confirmaron que la prestación del servicio de vigilancia fue continua durante todo el periodo de conflicto administrativo. Los bienes y las sedes de la alcaldía local nunca estuvieron desprotegidos debido a la existencia previa de un contrato en ejecución. Esta constatación factual eliminó la base legal necesaria para mantener la restricción laboral impuesta al alcalde encargado.

Origen del Conflicto Contractual y Vigilancia

La crisis administrativa se originó por tres procesos de contratación del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy relacionados con la seguridad. La suspensión inicial se decretó tras encontrar presuntas irregularidades metodológicas en la evaluación económica de las propuestas presentadas por las empresas interesadas. La entidad de control identificó riesgos específicos de repetición de errores en los criterios de selección.

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Un elemento clave del problema técnico consistió en la reducción de 15 a 3 los puestos de vigilancia requeridos para el servicio. Este cambio drástico en los requerimientos operativos contribuyó a que uno de los procesos fuera declarado desierto. La declaración de desierto se fundamentó en fallas graves detectadas en la metodología de evaluación económica de las ofertas recibidas.

Contexto Político y Situación Electoral Vigente

La situación jurídica de Kennedy está marcada por la compleja transición política en la localidad más poblada de Bogotá. La elección de la alcaldesa Karla Marín fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en julio de 2025. Esta resolución judicial consideró que Marín no cumplió con los requisitos legales exigidos para la inscripción de su candidatura al cargo.

La inhabilitación de Karla Marín se basó en su desempeño en la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno. Ocupó dicho cargo público tres meses antes de la inscripción de su candidatura, violando el artículo 66 de la Ley 1421. El Consejo de Estado ordenó el fin de su posesión, lo que generó la necesidad de un encargado para la administración local.

Continuidad Institucional y Próximos Pasos

El contrato integral adjudicado garantiza la continuidad operativa de la protección para las sedes y bienes públicos de la localidad. Este mecanismo asegura que los servicios esenciales funcionen sin interrupciones mientras se resuelven los asuntos políticos pendientes. La seguridad ciudadana en la comuna mantiene su cobertura estándar a través de la empresa contratista seleccionada.

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La actuación disciplinaria contra Javier Prieto Tristancho permanece abierta en la Personería de Bogotá y sigue su curso normal. Las autoridades aún deberán definir si existe responsabilidad funcional del funcionario en los procesos de contratación investigados. La comunidad, compuesta por más de 1,250,000 habitantes, aguarda la definición final sobre la legitimidad de las acciones administrativas realizadas durante este periodo.