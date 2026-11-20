Stellantis destina aportes por cada Jeep Avenger vendido para reconstruir escuelas afectadas por el terremoto en el Eje Cafetero, en alianza con la FNC. Detalles de la iniciativa y resultados del Salón del Automóvil.

La multinacional automotriz Stellantis ha confirmado una nueva iniciativa social dirigida a apoyar la reconstrucción de infraestructura educativa en el Eje Cafetero, afectado por un reciente terremoto. Durante los últimos días del Salón del Automóvil, Mario Esteban Correa, director de las marcas de Stellantis representadas por Astara en Colombia, reveló los detalles de esta alianza estratégica con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

La entidad cafetera asumirá la responsabilidad de administrar los recursos financieros y gestionar directamente las obras de reconstrucción. El plan específico contempla dos instituciones educativas como beneficiarias principales: la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, situada en Montenegro, y la Institución Educativa Baudilio Montoya, cuya sede rural se encuentra en el sector de La Bohemia.

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Compromiso comercial con impacto social directo

El mecanismo financiero de esta iniciativa es transparente y vinculante con las ventas al público. Por cada unidad del modelo Jeep Avenger comercializada durante el mes de noviembre de 2026, la marca destinará un aporte económico específico para la recuperación de estos espacios educativos. Esta estrategia busca integrar la actividad comercial del grupo automotriz con un propósito social claro de reconstrucción comunitaria.

Paralelamente, en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá se está llevando a cabo una convocatoria pública para reunir kits escolares destinados a los estudiantes de las dos instituciones seleccionadas. Para incentivar la participación, las primeras cincuenta personas que se comprometan con esta causa recibirán una gorra y un pato firmados por Tatán Mejía y el equipo de Jeeparceros.

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Desempeño destacado de Leapmotor y modelos Ram

Mario Esteban Correa destacó el rendimiento excepcional de las marcas de nicho durante el evento, señalando que la intención de compra supera los registros del año anterior. Un caso particular es Leapmotor, la marca unicornio recién lanzada, la cual ha logrado acercarse a las 100 ventas en la feria. El modelo B10, una SUV de 4,5 metros con sistema de rango extendido, ha sido especialmente bien recibido por ofrecer una autonomía combinada de más de 900 kilómetros gracias a su motor de combustión auxiliar.

Por su parte, la RAM Dakota ha registrado un éxito de ventas inmediato, consolidándose como el segmento faltante en la cartera de Stellantis. Las unidades previstas para importar a Colombia se han agotado rápidamente debido a la alta demanda de cotizaciones para flotas de negocios. La marca enfrenta ahora la necesidad de incrementar los pedidos a fábrica para satisfacer la excelente recepción del mercado local.

Incertidumbre regulatoria y llegada de nuevos vehículos

A pesar del optimismo comercial, la compañía enfrenta retos legales con la Ley de Rescate Económico que impactan las políticas de preventa. No se podrán cerrar ventas definitivas de la Peugeot 3008 híbrida hasta el primer trimestre del próximo año debido a la incertidumbre sobre si se aplicará el IVA o un impuesto al consumo diferente.

Finalmente, el representante de Stellantis aclaró la situación del Fiat 600, que ha tenido buen desempeño en Colombia al ser fabricado en la Unión Europea. Esto contrasta con otros modelos exitosos en Sudamérica producidos en Turquía, Marruecos y Serbia, países con los que no existe un tratado de libre comercio vigente que facilite su distribución actual.