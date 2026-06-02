Jefe de despacho de Petro descarta renuncia del presidente en medio de controversy por apoyo a Cepeda

El jefe de despacho del gobierno colombiano negó que el presidente Gustavo Petro vaya a renunciar tras la controversia por el apoyo a la campaña de Iván Cepeda, mientras se intensifica el clima electoral a un día de los comicios. Renuncia de viceministro y declaraciones de candidatos marcan la jornada.

El jefe de despacho del gobierno de Gustavo Petro descartó la posibilidad de una renuncia del presidente en medio de la controversia generada por el apoyo presunto a la campaña de Iván Cepeda .

Esta declaración se produce tras la renuncia del viceministro de las TIC, Andrés López, quien habría hecho comentarios en grupos oficialistas a favor del candidato. El panorama político colombiano se mantiene tenso a un día de las elecciones presidenciales, con múltiples candidatos emitiendo mensajes y enfrentándose en un clima de alta polarización. Sergio Fajardo ha exigido más debates ante una eventual segunda vuelta, mientras Alejandro Char respondió a los señalamientos de Petro sobre el financiamiento del PAE en Barranquilla.

Por su parte, el ministro de Comercio se pronunció sobre la eliminación de aranceles por parte de Ecuador, advirtiendo que no debería ser un instrumento de coyuntura electoral. Además, la Misión de Observación Electoral, liderada por Alejandra Barrios, monitorea el proceso, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, remarked sobre la presencia de países aliados en Latinoamérica, con excepciones como Colombia.

En otro orden de noticias, una turista holandesa fue hallada muerta en Salento después de desaparecer tras salir a un tour, lo que ha generado hipótesis y revisiones de cámaras de seguridad. Estos hechos reflejan la complejidad del contexto nacional, donde lo electoral, lo diplomático y lo social convergen en un momento crítico





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