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Jeffrey Epstein's journey to Colombia that went unnoticed and lacked an official record of entry

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Jeffrey Epstein's journey to Colombia that went unnoticed and lacked an official record of entry
Jeffrey EpsteinColombiaEspecialización En Medios De Comunicación Y Vi
📆5/13/2026 2:59 PM
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El artículo describe el misterio envolviendo el viaje de Jeffrey Epstein a Colombia y cómo se produjo un registro oficial de su entrada en el país. Además, se analiza la posible relación del financista con exconsultores de Colombia y con el expresidente Andrés Pastrana.

El viaje de Jeffrey Epstein a Colombia que pasó de agache y del que no existe registro oficial de entrada. La url ha sido copiada en el portapapeles y salió desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Miami el 20 de julio de ese año, aunque no existe registro oficial de su ingreso al país y son más las dudas que las certezas frente a este episodio.sobre los vínculos internacionales del financista y sobre sus contactos en Colombia .

La información fue entregada por Migración Colombia luego de una orden emitida por un tribunal de Cundinamarca

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