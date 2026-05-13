Jeffrey Epstein's journey to Colombia that went unnoticed and lacked an official record of entry

El artículo describe el misterio envolviendo el viaje de Jeffrey Epstein a Colombia y cómo se produjo un registro oficial de su entrada en el país. Además, se analiza la posible relación del financista con exconsultores de Colombia y con el expresidente Andrés Pastrana.

El viaje de Jeffrey Epstein a Colombia que pasó de agache y del que no existe registro oficial de entrada. La url ha sido copiada en el portapapeles y salió desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá rumbo a Miami el 20 de julio de ese año, aunque no existe registro oficial de su ingreso al país y son más las dudas que las certezas frente a este episodio.sobre los vínculos internacionales del financista y sobre sus contactos en Colombia .

La información fue entregada por Migración Colombia luego de una orden emitida por un tribunal de Cundinamarca





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeffrey Epstein Colombia Especialización En Medios De Comunicación Y Vi Fundamental De Fabricación De Gráficos Y Medio Español Ver Las Noticias De Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ordenan a Migración Colombia entregar información sobre movimientos migratorios de Jeffrey EpsteinNació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social y Periodismo. Trabajó en RCN Radio en varias regiones del país, actualmente es periodista judicial en W Radio.

Read more »

Tribunal de Cundinamarca exige datos migratorios de Jeffrey Epstein en suelo colombianoLa justicia tumba la reserva sobre los viajes del magnate y su cómplice. Conozca el fallo que obliga a transparentar sus nexos en territorio nacional.

Read more »

Tribunal ordena entregar información sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine MaxwellEl Tribunal enfatizó que el Estado colombiano tiene el deber imperativo de prevenir, investigar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer.

Read more »

Oficial: estos son los registros migratorios de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en ColombiaHace unas horas se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Migración Colombia develar los registros migratorios en Colombia de la pareja de pederastas estadounidense Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Read more »