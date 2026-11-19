Jeison Murillo visitó la concentración de la Selección Colombia Sub-17 para motivar a los jugadores antes de enfrentar a Japón en su debut del Mundial.

Jeison Murillo, exdefensor de la Selección Colombia, realizó una visita significativa a la concentración del equipo Sub-17 antes de su primera competición en la Copa Mundial de la categoría. El futbolista profesional, quien se encuentra actualmente activo en la liga de Catar, aprovechó su presencia en la región para conectar con el plantel juvenil colombiano.

Esta interacción especial tiene lugar justo antes del debut del combinado nacional contra Japón, un partido programado para este sábado desde las 7:30 de la mañana. La presencia de Murillo busca brindar un impulso anímico crucial a los jóvenes futbolistas mientras finalizan sus últimos detalles de preparación para el escenario mundialista.

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Apoyo técnico y motivacional del exjugador

Murillo se presentó en las instalaciones de concentración con una férula en su pierna derecha, evidenciando que continúa avanzando en su proceso de recuperación de una lesión física. A pesar de este inconveniente de salud, el defensor cumplió con su compromiso de conversar con el cuerpo técnico y el director técnico, Freddy Hurtado.

El objetivo principal de la visita fue transmitir un mensaje de respaldo y motivación a los integrantes del plantel. Los jugadores y el staff técnico recibieron con entusiasmo la experiencia del exinternacional, quien conoce de primera mano las exigencias y la presión de representar a Colombia en torneos internacionales de alto nivel.

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Trayectoria histórica y legado en la nacional

La figura de Jeison Murillo está profundamente ligada a la historia del fútbol colombiano en las categorías mayores. Es especialmente recordado por haber marcado el gol decisivo de la victoria frente a Brasil en la Copa América de 2015. Aquel tanto tuvo un peso histórico particular para la afición y la institución deportiva.

La anotación de Murillo permitió poner fin a una racha negativa de 24 años sin derrotar al seleccionado brasileño. Este logro histórico resuena con fuerza en la mente de la nueva generación de talentos que ahora lleva la camiseta nacional, sirviendo como un ejemplo tangible de lo que se puede alcanzar con esfuerzo y talento.

El reto inmediato ante la selección de Japón

El encuentro contra Japón representa un desafío de gran envergadura para la Selección Colombia Sub-17. Los japoneses son reconocidos como una de las selecciones con mayor tradición y protagonismo en las categorías juveniles del fútbol mundial, lo que exige una concentración total del equipo colombiano.

Bajo la dirección de Freddy Hurtado, el plantel busca comenzar su camino en el Mundial con un resultado positivo. El acompañamiento de una figura con el palmarés y la trayectoria de Murillo se convierte en un estímulo adicional para guiar al equipo en esta primera gran prueba de la competición.

Contexto del inicio del Mundial Sub-17

Mientras Colombia perfecciona su estrategia, el torneo ya inició este jueves con una primera jornada de partidos que dejó resultados destacados a nivel global. Ecuador venció 0-1 a Nueva Caledonia, Francia derrotó 3-1 a Haití y Corea del Sur se impuso 3-0 ante Uganda en sus respectivos encuentros.

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Otras victorias notables incluyen el triunfo de Uruguay 3-2 sobre Arabia Saudita, la goleada de Mozambique 4-0 a Dinamarca, la victoria de Catar 2-0 sobre Panamá y el triunfo de Grecia 2-1 sobre Egipto. Australia también comenzó con éxito al derrotar 2-0 a Argentina en un encuentro de alto perfil.

Jornada de programación y próximos enfrentamientos

La programación del Mundial continúa hoy desde las 8:30 a.m. con diversos cruce importantes. Bélgica se medirá con Vietnam, Cuba enfrentará a Tayikistán, Malí jugará ante Nueva Zelanda y España tendrá como rival a China en estos primeros días de acción.

Adicionalmente, Italia se enfrentará a Jamaica, Senegal lo hará contra Croacia, Fiyi se medirá con Marruecos y Costa de Marfil cerrará la jornada ante Uzbekistán a las 11:00 a.m. Este calendario intenso establece el ritmo de competencia que Colombia deberá asimilar para su propio debut.

La visita de Jeison Murillo deja un claro mensaje de respaldo para una generación que comienza a escribir su propia historia con la camiseta nacional. Los jugadores sub-17 ahora están enfocados en su primera gran prueba contra Japón, buscando avanzar en la competición mundialista con la moral alta y el apoyo de sus leyendas.