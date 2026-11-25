Jennifer Barreto conquistó el Miss Universo 2026 en Puerto Rico, combinando su trayectoria en psicología y maternidad para convertirse en la soberana universal.

Jennifer Barreto se ha coronado como la nueva Miss Universo 2026, un título que obtiene tras conquistar al jurado internacional en la edición número 75 del certamen. La ceremonia se celebró en su tierra natal, Puerto Rico, marcando un momento histórico para el territorio que recupera la corona universal. El triunfo no solo representa un logro competitivo, sino también el reconocimiento a una mujer que ha desafiado los estereotipos tradicionales de los concursos de belleza.

Trayectoria académica y profesional única

La nueva soberana universal cuenta con una formación académica sólida que distingue su perfil del resto de las participantes. Barreto posee una licenciatura en Psicología, una maestría en Psicología y otra maestría en Trabajo Social Clínico. Adicionalmente, ha recibido formación especializada en prevención, intervención en situaciones traumáticas y protección de poblaciones vulnerables. Nacida en Mayagüez y criada en Isabela, su perfil profesional se aleja de la trayectoria convencional de muchas concursantes.

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Antes de pisar las pasarelas internacionales, construyó una carrera profesional vinculada a la salud mental y el apoyo social. Su experiencia laboral comenzó en 2021 cuando se vinculó al Departamento del Ejército de Estados Unidos en Texas. Allí trabajó dentro del Programa de Apoyo Familiar como educadora y especialista de respuesta ante crisis. En esa función, acompañó casos relacionados con violencia doméstica y abuso infantil, desarrollando estrategias para enfrentar comportamientos de riesgo.

Maternidad y familia como pilares de apoyo

Uno de los aspectos más significativos de su historia es su experiencia como madre y esposa. Jennifer y su esposo, Yan Carlos Barreto Calderón, tienen una hija llamada Penélope, quien nació en 2019. La maternidad se ha convertido en una de sus principales motivaciones y ha influido directamente en su decisión de profundizar sus estudios en psicología. Durante una entrevista con ¡HOLA! Américas, la puertorriqueña contó que convertirse en madre transformó su vida personal.

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Después de atravesar un complejo proceso posparto, Barreto buscó ayuda profesional y comprendió la importancia crítica de la salud mental. Esta experiencia orientó su camino académico y laboral, consolidando su interés en contribuir a la sociedad desde espacios públicos. Su familia ha sido fundamental durante su participación en los certámenes. Junto a su esposo, organizaron un plan estratégico para asegurar que su participación en Miss Universo no afectara la estabilidad económica ni emocional de su hogar.

De la primera pasarela a la corona internacional

La llegada a Miss Universo no fue un camino lineal, ya que Barreto no tenía experiencia previa en concursos de belleza ni en modelaje. Su primera experiencia en una pasarela ocurrió en febrero de 2026, apenas cuatro meses antes de convertirse en Miss Universo Puerto Rico. La representante de San Sebastián se impuso entre 35 participantes en el certamen nacional celebrado en junio, obteniendo el derecho de representar a su territorio en la edición internacional.

Su preparación estuvo acompañada de disciplina y trabajo constante durante ese breve periodo. Durante el proceso descubrió un mundo nuevo, aprendiendo técnicas de pasarela, el manejo de las críticas y la importancia de fortalecer su inteligencia emocional. Antes de convertirse en reina, también trabajó como portavoz y educadora en temas de violencia doméstica y líneas de atención a personas en crisis. Estas experiencias previas fortalecieron su determinación de utilizar la plataforma para generar conciencia social.