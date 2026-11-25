Jennifer Barreto conquista Miss Universo 2026 como primera madre en la historia. Representante de Puerto Rico, destaca por su trayectoria en salud mental y servicio social.

Jennifer Barreto, representante oficial de Puerto Rico, ha sido declarada la nueva Miss Universo 2026 tras imponerse en la gran final del certamen de belleza internacional. La candidata logró la corona tras superar rigurosas etapas de competencia, finalizando en una noche histórica donde solo cinco representantes llegaron a la recta decisiva por el título universal.

El triunfo de Barreto marca un precedente sin precedentes en la historia del concurso, al convertirse en la primera madre en conquistar la corona. Este logro representa un avance significativo en la apertura de espacios para mujeres que, además de sus proyectos profesionales, han asumido la maternidad como parte integral de su vida.

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Trayectoria académica y profesional

La identidad oficial de Jennifer Barreto es Jennifer Abreu Mora, nacida el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Puerto Rico. Creció entre los municipios de Isabela, San Sebastián y Aguadilla, donde practicó voleibol desde la escuela primaria hasta la secundaria. Su trayectoria académica se centra en el servicio social, con dos maestrías: una en psicología y otra en trabajo social clínico, además de estudios en intervención en trauma y prevención del suicidio.

Desde 2021, laboró en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Fort Hood, Texas, como educadora y corresponsable de crisis. Su trabajo incluyó el acompañamiento a familias militares afectadas por violencia doméstica y abuso infantil, así como la participación en evaluaciones comunitarias para reducir factores de riesgo en comunidades militares.

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Vida personal y familia

Jennifer está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos originario de Isabela, vinculado al apoyo logístico de la 101.ª División Aerotransportada. La pareja tiene una hija llamada Penélope, quien nació en 2019. La maternidad impulsó a Barreto a buscar acompañamiento psicológico para reorientar su vocación hacia la salud mental y el servicio comunitario.

Impacto en Puerto Rico y competidoras

La participación de Jennifer Barreto significó que Puerto Rico alcanzara nueve años consecutivos clasificando entre las semifinalistas del concurso internacional, según Wapa Digital. La delegada buscaba acercar a la isla a su sexta corona universal, expectativa compartida por Samaris Barbot Arroyo, primera finalista de Miss Universo Puerto Rico 2025, quien manifestó confianza en el triunfo de su país.

Resultados del concurso 2026

El certamen contó con la destacada participación de María Alejandra López, representante de Colombia, quien deslumbró en el desfile y entró al Top 12 de Miss Universo 2026. El desempeño de las delegadas sudamericanas y el triunfo final de Barreto consolidan la competencia como un evento clave para el reconocimiento internacional de la belleza y la profesionalidad femenina.