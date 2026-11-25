Jennifer Barreto se corona Miss Universo 75 en Puerto Rico. Es la primera madre en ganar el título, tras vencer a finalistas de Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Venezuela.

Jennifer Barreto, de Puerto Rico, ha sido proclamada como la nueva Miss Universo en la edición número 75 del certamen, conocida como la edición de Diamante. El evento tuvo lugar en la isla del encanto y finalizó tras casi tres horas de gala.

La coronación de Barreto marca un hito histórico al convertir a la candidata de 27 años en la primera madre en ganar el título, desde que el concurso permitió la participación de mujeres casadas y con hijos a partir de la edición de 2023. Barreto es madre de una niña llamada Penélope, quien tiene siete años.

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Resultados finales y finalistas

Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, ocupó el cuarto lugar en la competencia. Filipinas fue representada por la tercera finalista, Bea Millan-Windorski. La segunda finalista fue Clara Vegas Goetz, quien representa a Venezuela.

Al momento de la finalista número dos, solo quedaban en competencia las representantes de República Dominicana y Puerto Rico. Melissa Núñez fue designada como la virreina en este evento. El anuncio final declaró a Jennifer Barreto como la vencedora, otorgando su sexta corona universal a Puerto Rico.

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Formación académica y trayectoria profesional

La nueva reina posee un bachillerato en Psicología de Investigación y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Sus especializaciones incluyen trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio. Antes de ganar su título nacional en junio de 2026, no tenía experiencia previa en certámenes de belleza.

Barreto se trasladó a Georgia a mediados de 2025 para prepararse para Miss Universe Puerto Rico 2026. Realizó su primer desfile en febrero de 2026 y ganó el título nacional en junio, representando a San Sebastián. También obtuvo el premio a la Mejor Pasarela. Desde 2021, trabaja para el Departamento de Defensa de EE. UU. en Fort Cavazos, Texas, como especialista en prevención del Family Advocacy Program.

Detalles de la gala y el vestido

Los presentadores Mario López y R'Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, dirigieron el evento. Las candidatas respondieron preguntas del jurado y una pregunta común mientras las demás usaban audífonos antiruido. El vestido de la coronación fue diseñado por Luis Antonio y rinde homenaje a las cinco reinas universales anteriores de Puerto Rico: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

La corona estrenada es de oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes. Al final del certamen, se anunció que Costa Rica será la próxima sede de Miss Universo en 2027.